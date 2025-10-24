SPORX KODUYLA S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK 1399 TL!





EuroLeague'in 6. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleekranlarından canlı olarak yayımlanacak.Geride kalan 5 haftayı iki ekip de 2 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamladı. Fenerbahçe Beko ligde 14. basamakta bulunurken Anadolu Efes 16. sırada yer aldı.Anadolu Efes ligin 5. haftasında Panathinaikos AKTOR'a 95-81 yenilirken Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 88-73 mağlup etti."Fenerbahçe Beko, son birkaç yılda oyununu çok geliştiren ve gerçekten iyi oynayan bir takım. Şu an EuroLeague'in en iyi takımlarından biri diyebiliriz. Bazı sakatlıklarla uğraşıyorlar, kadrolarında yeni isimler de var. Rakibimiz çok iyi bir takım ve çok iyi bir başantrenörleri var. Aynı başantrenör ile son üç yılda kurdukları bir sistemleri var. Ne yaptıklarını çok net bir şekilde biliyorlar. Biz de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Güçlü yönlerinin farkındayız, bunların neler olduğunu biliyoruz. Yeniden toparlanmaya çalışacağız, önümüzde yoğun bir fikstür var. Yedi gün içinde dört maç oynayacağız. Bu süreçte belki yorgunluk yaşayacağız ama bu maçın psikolojik olarak önemini çok iyi biliyoruz. Sezonun hala başındayız, EuroLeague'de her maçın çok önemi var.""Son şampiyona karşı oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kupayı en son kazanan takıma karşı oynamak her zaman büyük bir motivasyon kaynağıdır ve evimizde kazanmak için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız.""Basketbolumuzu geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Çok yetenekli bir hücum takımını savunmaya hazır olmalıyız. Oyun kurucuları Shane Larkin Avrupa'nın en iyilerinden biri ve şu anda harika bir formda. Açıkçası, takımda herkesin rolü oldukça net ve herkes ana oyuncularını nasıl destekleyeceğini çok iyi biliyor.": "EuroLeague'de kazanan kimliğimizi taşımaya devam etmemiz gerekiyor. Formda olan bir takımla karşılaşacağız. Bayern Münih maçında yaptığımız doğruları rakibimizin oyun planına göre uyarlayarak artırmalı, savunmada ve hücumda konsantre olmalıyız."