Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? | Türkiye voleybol final maçı ne zaman, hangi kanalda?

Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Japonya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini setlerde 3-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi. Finalde rakip İtalya. Peki Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Mücadelenin canlı takibi ve son dakika gelişmeleri haberimizde.

Filenin Sultanları final maçı için geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya şampiyonluğu için İtalya ile mücadele edecek. Ay yıldızlı ekip yarı finalde, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın başında bulunduğu Japonya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk defa finale adını yazdırdı. Milliler, finalde altın madalya için İtalya ile mücadele edecek. Peki Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Türkiye İtalya Dünya Şampiyonası voleybol final maçı bugün (7 Eylül 2025 Pazar) oynanacak. Filenin Sultanları, saat 15.30'da altın madalya için İtalya karşısında olacak.

Türkiye İtalya voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

SANTARELLİ İKİNCİ DEFA FİNALDE

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde Türkiye, Japonya'yı eleyerek Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Santarelli ise daha önce Sırbistan ile organizasyonun finalinde mücadele edip, altın madalyanın sahibi olmuştu.

Tecrübeli başantrenörün, milli takımla Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde, altın madalyası bulunuyor.
