Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında 4-1 kaybeden bordo-mavililer, Karadeniz derbisinde ise hata yapmak istemiyor. Fatih Tekke önderliğinde karşılaşmaya hazırlanan Fırtına'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Son 2 haftayı kazanamayan Trabzonspor, taraftarı önünde 3 puan alarak lig sıralamasında rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Beklenmedik puan kayıpları yaşayan ve 14. sıraya kadar gerileyen Rizespor ise zorlu deplasmanda kazanmayı hedefliyor. İlhan Palut yönetiminde kritik mücadeleye hazırlanan yeşil-mavililer, bir an önce üst sıralara çıkmak istiyor. Peki, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.



TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Dragus, Zubkov, Banza



Çaykur Rizespor: Tarık, Alikulov, Samet, Mocsi, Hojer, Taha, Varesanovic, Olawoyin, Abdülkadir, Ali Sowe, Akintola



TRABZONSPOR HATA YAPMAK İSTEMİYOR



Karadeniz derbisi öncesi hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Beklenmedik puan kayıplarının ardından 36 puanla 12. sırada yer alan bordo-mavililer, Rizespor'u mağlup edip üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Fatih Tekke yönetiminde mücadeleye hazırlanan Fırtına, iç saha avantajını kullanmayı ve hücum yollarında etkili olmayı amaçlıyor.



BORDO-MAVİLİLERDE 5 İSİM SINIRDA



Trabzonspor'da bugün Çaykur Rize maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Rize sınavında Malheiro, Uğurcan, Ozan, Savic, Vişça kart görmeleri halinde Adana Demirspor karşılaşmasında görev yapamayacaklar.

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