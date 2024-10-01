Zonguldak'ta okullar tatil mi? 2 Ekim yarın okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi, değil mi merak ediliyor. Bugün yağışın aşırı olmasından dolayı bazı illerde eğitime ara verildi.
Öğrenciler ve veliler valiliklerden gelecek olan açıklamayı bekliyor.
2 EKİM YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
1 Ekim günü Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da yağış sebebiyle okullar tatil edilmişti.
2 Ekim Çarşamba günü için ise şu an için herhangi bir duyuru gelmedi. Buna göre yarın okullarda eğitime devam edilecek. Valiliklerden açıklama gelmesi halinde haberimizde bilgilere ulaşabilirsiniz.
BUGÜN OKUL VAR MI, YOK MU?
Türkiye'de hakim olan yağışlı hava nedeniyle Samsun, Kastamonu, Zonguldak ve Bartın'da okullar tatil edildi. Valiliklerden gelen açıklamaya göre 1 Ekim günü 1 günlük ara verildi.
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