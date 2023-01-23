Zlatan'dan emeklilik kararı!

Zlatan Ibrahimovic'in, sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Zlatan'dan emeklilik kararı!
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23 Ocak 2023 16:50
Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, futbolu bırakmaya hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, son dönemde sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Ibrahimovic, sezonun sona ermesinin ardından kramponlarını asacak.

Milan'ın, 41 yaşındaki yıldızı, futbolu bırakmasının ardından kulüpte tutmak istediği belirtildi. İtalyan temsilcisinin, Ibrahimovic'e kulüp için bir büyükelçi rolü teklif edeceği ifade edildi.

Zlatan Ibrahimovic, bu sezon sakatlığı nedeniyle Milan'da resmi maçlarda süre alamadı.

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