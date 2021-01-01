Zion, en az 2-3 hafta daha yok

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın ayak ameliyatından sonra en az 2-3 hafta daha parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



Zion, geçtiğimiz yaz geçirdiği ayak ameliyatının ardından normal sezonun başlangıcını kaçırmıştı ve o zamandan beri hala iyileşme sürecinde olmasıyla, Pelicans sezonu 1-6 derecesiyle açmış bulunuyor.



Pelicans koçu Willie Green, muhabirlere verdiği demeçte Williamson'ın iki ila üç hafta içinde ek taramalara tabi tutulacağını ve bunun takımın iyileşmesi için sonraki adımları belirlemesine yardımcı olacağını söyledi.



ESPN'den Andrew Lopez, Green'in söylediklerini şu şekilde paylaştı:



"Green, Williamson'ın iki ila üç hafta içinde, parkelere dönmeden önceki son adım olan 5'e 5 çalışmaya geçip geçemeyeceğini belirleyecek birkaç başka taramadan geçeceğini söyledi."



Willamson geçtiğimiz sezon, maç başına 27.0 sayı ile Pelicans'ın en skorer oyuncusuydu.



