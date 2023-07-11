YÖKDİL 2 başvuru ne zaman? 2023 YÖKDİL sınav ücreti ve ÖSYM giriş ekranı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) başvuruları başladı. ÖSYM takvimiyle YÖKDİL başvuru tarihleri paylaşılmıştı. YÖKDİL'e başvurular, 11-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları başladı. YÖKDİL başvuruları elektronik ortamda ais.osym.gov.tr üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak.Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.YÖKDİL başvuru ücreti için adayların 260 lira bankaya yatırması gerekiyor.Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2023-YÖKDİL/2 oturumu 27 Ağustos'ta yapılacak.Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.YÖKDİL başvuruları 11 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak ve 17 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 25 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.