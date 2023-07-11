Haber Tarihi: 11 Temmuz 2023 10:28 - Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 10:28

YÖKDİL 2 başvuru ne zaman? 2023 YÖKDİL sınav ücreti ve ÖSYM giriş ekranı

YÖKDİL başvuru ekranı 2023 yılı için araştırılıyor. ÖSYM son dakika açıklaması ile başvuru kılavuzu yayınlanırken başvuru ekranı da erişime açıldı. Bu gelişme sonrası binlerce aday arama motorlarına yöneldi. YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur, ücreti ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. 2023 YÖKDİL başvuru ekranı, başvuru kılavuzu ve ücreti adaylar tarafından inceleniyor. Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yabancı dil sınav puanı almak isteyen adaylar için düzenleniyor. İşte 2023 YÖKDİL başvuru ücreti, şartları ve ÖSYM AİS giriş ekranı!

YÖKDİL 2 başvuru ne zaman? 2023 YÖKDİL sınav ücreti ve ÖSYM giriş ekranı
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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) başvuruları başladı. ÖSYM takvimiyle YÖKDİL başvuru tarihleri paylaşılmıştı. YÖKDİL'e başvurular, 11-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları başladı. YÖKDİL başvuruları elektronik ortamda ais.osym.gov.tr üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

YÖKDİL başvuru ücreti için adayların 260 lira bankaya yatırması gerekiyor.

YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2023-YÖKDİL/2 oturumu 27 Ağustos'ta yapılacak.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ
YÖKDİL başvuruları 11 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak ve 17 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 25 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

 

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