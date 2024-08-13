YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Son dakika ÖSYM YKS sonuçları

YKS yerleştirme sonuçları için beklenen duyuru ÖSYM'nin sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesinden gelecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından adaylar puan üstünlüğü, tercih sırası ve diğer koşullar dikkate alınarak yerleştirilecek. Merkezi yerleştirmelerde herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı elde edemeyen adaylar için ek yerleştirme fırsatı verilecek. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar ek yerleştirmeden faydalanamayacak. YKS tercih sonuçları ekranında adayların yerleştirildikleri üniversitenin adı, tercih sırası ve yerleştirme türü gibi bilgiler yer alacak. Sonuç ekranında " Bir yükseköğretim programına yerleştirilemediniz" ifadesiyle karşılaşan adaylar ek tercih yapabilecek. Peki YKS tercih sonuçları 2024 erişime açıldı mı? İşte, son dakika YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgiler…



YKS TERCİH SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?



YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.



2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.



Ayrıntılar gelecek...



YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



YKS yerleştirme sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Adaylar ÖSYM tarafından " YKS tercih sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlara erişim sağlşayacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek. .



ADAYLARI İKİ ALTERNATİF SONUÇ BEKLİYOR



YKS tercih sonuçları ekranında öğrencileri iki alternatif sonuç bekleyecek. Herhangi bir üniversite kazanamayan adaylar için sonuç ekranında " Bir yükseköğretim programına yerleştirilemediniz" ifadesi yer alacak.



Üniversiteye yerleşen adaylar için ise yerleştiği yükseköğretim programının adı, kodu, tercih sırası, yerleştirme türü, kayıt tarihi ve kayıt adresi yer alacak.



KAYIT İŞLEMLERİ 19 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.



Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

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