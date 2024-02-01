Haber Tarihi: 01 Şubat 2024 15:17 - Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 15:17

YKS Sınav Merkezi Tercihi Neden 5 Tane?

2023-YKS'de sınav merkezi tercihi 5 tane olarak belirlendi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) uygulanacağı deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da sınav merkezi tercihi 5'e yükseltildi.

YKS Sınav Merkezi Tercihi Neden 5 Tane?
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Daha önce, YKS sınav merkezi tercihleri 2 tane olarak belirlenmişti. Bu durum, adayların tercihlerini yaparken kısıtlı bir aralığa sahip olmalarına neden oluyordu. Örneğin, bir aday, sınava kendi şehrinde girmek istiyorsa, başka bir şehirde sınav merkezi tercih etme şansı yoktu.

YKS Sınav Merkezi Tercihi Neden 5 Tane?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2023 YKS'nin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da da yapılmasına karar verildiği belirtilerek, 2 olan sınav merkezi tercihlerinin, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5'e çıkarıldığı bildirildi.

Özellikle deprem bölgesindeki adaylardan bu illerde sınava girmek isteyenlerin, sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecekleri ifade edilen açıklamada, "Sınav merkezi tercihlerini değiştirmek istemeyen adayların tercihlerini güncellemeleri zorunlu değil." bilgisi verildi.
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