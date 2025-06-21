Haber Tarihi: 21 Haziran 2025 09:57 -
Güncelleme Tarihi:
21 Haziran 2025 09:57
YKS giriş saati 2025: YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Güzel bir üniversitede okuyabilme hayaliyle sınava girecek olan öğrencilerin katılım sağlayacağı YKS TYT sınavı cumartesi günü yapılacak. Peki, YKS (TYT) saat kaçta başlayacak/bitecek? TYT sınavı kaç dakika, kaç soru?
Her yıl bir kez yapılan YKS TYT sınavı bu yıl cumartesi günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Güzel bir üniversitede eğitim alabilmek için çalışan ve sınav öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, YKS TYT sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
YKS TYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YKS sınavları için tarih belli oldu.
Buna göre; YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı 8 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Saat 10.15'te başlayan sınav 2 saat 45 dakika sürecek ve saat 13.00'da sona erecek.
TYT KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.
SINAVA 3 MİLYONDAN FAZLA ADAY KATILACAK
YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 120 bin 878 aday katılacak. Sınav, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılacak. TYT oturumunda 438 bin 684 kişi görev yapacak.
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