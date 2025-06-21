YKS giriş saati 2025: YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Her yıl bir kez yapılan YKS TYT sınavı bu yıl cumartesi günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Güzel bir üniversitede eğitim alabilmek için çalışan ve sınav öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, YKS TYT sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YKS sınavları için tarih belli oldu.

Buna göre; YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı 8 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Saat 10.15'te başlayan sınav 2 saat 45 dakika sürecek ve saat 13.00'da sona erecek.

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 120 bin 878 aday katılacak. Sınav, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılacak. TYT oturumunda 438 bin 684 kişi görev yapacak.