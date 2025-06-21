Haber Tarihi: 21 Haziran 2025 09:52 - Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 09:52

YKS'de Sınav Şıklarının Yeri Farklı mı? 2025

2025 YKS sınavı sona ererken, adaylar sınavda yaşadıkları bazı deneyimleri sosyal medyada paylaşıyor. Bu paylaşımlardan biri de, bazı adayların sınav kitapçıklarında şıkların yerinin farklı olduğunu iddia etmesi.

YKS'de Sınav Şıklarının Yeri Farklı mı? 2025
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Peki, YKS'de sınav şıklarının yeri gerçekten farklı mı? ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre, YKS sınav kitapçıkları farklı seriler halinde basılıyor ve her seride şıkların yeri farklı şekilde düzenleniyor.

YKS'de Sınav Şıklarının Yeri Farklı mı? 2025

Bu durumun amacı, kopya çekmeyi zorlaştırmak ve sınavın güvenliğini sağlamaktır. Her adayın farklı bir sınav kitapçığı almasıyla, bir adayın diğerinden kopya çekmesi zorlaşmaktadır.

Ancak, bazı adaylar şıkların yerinin farklı olmasının kafalarını karıştırdığını ve sınav sırasında zaman kaybetmelerine neden olduğunu söylüyor. ÖSYM, bu tür şikayetleri dikkate alarak gelecekteki sınavlarda şıkların yerini değiştirmemeyi de düşünebilir.

YKS'ye giren adaylara tavsiyemiz, sınav sırasında şıkların yerinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurarak buna hazırlıklı olmalarıdır. Zaman kaybetmemek için, tüm soruları dikkatlice okumaları ve her şıkkı değerlendirmeleri önemlidir.

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