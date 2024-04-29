Haber Tarihi: 29 Nisan 2024 16:47 - Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 16:47

Yıllık İşletme Cetveli uzadı mı? 2024

Yıllık İşletme Cetveli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/ adresindeki Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SIS) üzerinden elektronik ortamda verilir. Peki, Yıllık İşletme Cetveli uzadı mı?

Yıllık İşletme Cetveli uzadı mı? 2024
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Hayır, 2024 yılı için yıllık işletme cetveli verme tarihi uzatılmadı. Sanayi Sicil Belgesi'ne sahip işletmelerin, 2023 yılına ait "Yıllık İşletme Cetveli" bildirimini en geç 30 Nisan 2024 tarihine kadar elektronik ortamda vermeleri zorunludur.

Bu tarihe kadar beyanlarını vermeyen işletmeler, 2024 yılı için belirlenen 8.322,00 TL İdari Para Cezası ile karşı karşıya kalabilirler.

Yıllık İşletme Cetveli Nasıl Verilir?

Yıllık İşletme Cetveli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/ adresindeki Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SIS) üzerinden elektronik ortamda verilir.

Sistemde gerekli bilgiler girildikten sonra beyanname imzalanarak gönderilir.
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