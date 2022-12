Yılbaşı filmi Disney Plus izle

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Senaryosunu Gülse Birsel'in, yönetmenliğini ise Ozan Açıktan'ın üstlendiği Disney Plus filmi "Yılbaşı Gecesi"nden ilk fragman yayınlandı. Film, 30 Aralık'ta sadece Disney+'da izleyicilerle buluşacak.Yapımını BKM'nin üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Zeynep Güngör yer alıyor.Günlerdir sevdikleriyle birlikte Yılbaşı Gecesi'ni kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı Didem'in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep olur. Ozan pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi'ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur.Disney Plus, Walt Disney Company'nin bölümü olan Disney Platform Distribution tarafından işletilen over-the-top (OTT) katılımlı talebe dayalı Amerikan video servisidir. Servis Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 Kasım 2019'da faaliyete başladı. Netflix ve Amazon Prime Video gibi diğer video abonelik sistemi servisleriyle rekabet edecek servis, içerik olarak Walt Disney Company stüdyoları ve ona bağlı kuruluşlara ait filmler ve dizilere odaklanıyor.Disney Plus'ın Türkiye fiyatlarına 8 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yüzde 85 oranında zam geldi. ABD'de uygulanan zamla birlike aylık abonelik ücreti 8 dolardan 11 dolara, yıllık abonelik ücreti ise 80 dolardan 110 dolara yükseldi. Disney+ yeni üyelik ücretlerini açıkladı. İşte, Türkiye Disney Plus yeni üyelik ücretleri...Disney Plus'In Türkiye aylık üyelik ücreti 34,99 TL'den 64 lira 99 kuruşa yükseldi. Türkiye Disney+ yıllık abonelik ücreti 349.90 TL'den 649.90 liraya yükseldi.Video servisi hizmeti Disney'in eğlence stüdyoları olan Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Disneytoon Studios, Disneynature, Pixar, Blue Sky Studios, Saban Entertainment, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, 20th Television Animation, ABC Signature, Freeform, FX Networks, Hollywood Pictures, Searchlight Pictures, Touchstone Pictures ve National Geographic'den gelen içeriklerden oluşacaktır. Ayrıca ESPN+ ve Disney'in 20th Century Fox alımının ardından hakim hisselerini aldığı Hulu'dan da içerikler barındıracaktır.Aile dostu Disney+ içerikleri Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geograhic olarak 5 ayrı başlıkta sıralanmaktadır. Yetişkinlere yönelik eğlence için Star olarak 6. bir başlık yer alır. Bu hizmet ABD'de Hulu, Latin Amerika'da Star+ olarak ayrı bir video akış hizmeti olarak sunulur.Platformda Marvel Sinematik Evreni 4. Evre filmleriyle paralel gideceği açıklanan WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye ve What If...? adında beş Marvel dizisinin yayınlanacağı duyurulmuştur.23 Ağustos 2019 tarihinde Marvel; Ms. Marvel, Moon Knight ve She-Hulk adında üç dizinin daha Disney+ platformunda yayınlanacağını açıkladı.Bunlara ek olarak Zagtoon'dan Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi, Pijamaskeliler, BBC Studios'dan Bluey, Aardman Animations'dan Tavuklar Firarda gibi Disney stüdyoları dışında kalan üçüncü taraf içeriklere de ulaşabilmek mümkündür. Üçüncü taraf içerikler bölgeden bölgeye değişkenlik gösterebilir.Disney Plus; Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic'in yanı sıra 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures ve daha birçok stüdyodan binlerce saatlik dizi ve film içeriğine ev sahipliği yapıyor. Bu yapımlardan 1085'i Türkçe dublaja, 1529'u ise Türkçe alt yazı desteğine sahip.Disney+ üyeliği ile en fazla 7 profil oluşturabiliyor. Ancak aynı anda en fazla 4 kişi Disney Plus kullanabiliyor.Disney+ zamlı abonelik ücretleri 8 Aralık 2022 tarihi itibarıyla geçerli olacak ve yeni üyeler için geçerli olacak. 8 Aralık gününden önce üye olanlar mevcut planlarında değişiklik ve iptal yapmadıkları sürece eski abonelik fiyatından yararlanacak.Konuyla ilgili olarak Disney Plus'ın resmi web sitesinde yer alan açıklama şöyle:"Disney+'ın üyelik ücretleri* kaydolduğunuz üyelik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir:Aylık ödeme planıyla üyelik: Kullanıcılar Disney+'a aylık 64,99 TL karşılığında kaydolabilir.Yıllık ödeme planıyla üyelik: Kullanıcılar yıllık 649,90 TL ödeyerek Disney+'a tüm yıl boyunca erişebilir.Not: Yukarıdaki fiyatlar yalnızca 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerlidir. Bu tarihten önce kaydolan üyeler mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece faturalarında herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaktır."