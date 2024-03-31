Haber Tarihi: 31 Mart 2024 13:08 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2024 13:08

Yerel seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, kaç TL? 2024

31 Mart seçimlerinde Türkiye genelinde yaklaşık 200 bin sandıkta oy kullanma işlemleri başladı. Seçime katılımın yüksek olması beklenirken vatandaşlık görevini yerine getirmeyecekler seçimde oy kullanmama cezasını gündemine aldı. Nüfusa kayıtlı oldukları il ve ilçelerde olmayanlar farklı bölgelerde oy kullanamıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan 28 Mayıs seçimlerinde katılım oranı % 86.98 olmuştu. Oy verme işlemleri, YSK tarafından belirlenen bazı illerde saat 16.00'da sona erecek. Türkiye genelinde ise oy verme işlemleri saat 17.00'da sona erecek. Peki, Yerel seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, kaç TL? Seçimde oy kullanmama cezası ne kadar? İşte, kanunda yer alan bilginin detayları…

Yerel seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, kaç TL? 2024
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Türkiye'nin 81 ilinde yönetimler, yerel seçimler ile belli oluyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve il meclis üyeleri belirlenecek. Seçim günü seçmenler, geçerli kimlik belgesi olmadan oy kullanamayacak. Sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, askeri kimlik kartı gibi belgelerle de oy kullanılabilecek. Cep telefonlarıyla kabine girmek yasak olurken vatandaşlar, görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayan cihazlarları yanında bulunurken oy veremeyecek. Peki Oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? İşte, yerel seçim cezalarına ilişkin detaylar…

YEREL SEÇİMLERDE OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI?

28 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde seçime katılım oranı %86.98 olmuştu. Toplam seçmen sayısı 64 milyon 190 bin 651 olurken kullanılan oy sayısı ise 55 milyon 833 bin 175 oldu.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluk.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart tarihinde oy kullanmayanlara yönelik para cezası verileceğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

SEÇİM YASAKLARI NELERDİR?

Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.
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