Yaz tatili kısaldı mı, kısalacak mı? 2024 MEB

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı için çalışma takvimini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından imzalanan genelgeye göre, yeni eğitim yılıyla ilgili detaylar netleşti ve okulların açılacağı tarihler belirlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi"ne göre, yeni eğitim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenler için mesleki çalışmalar ise 2 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla alakalı bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında haberlerin dolaştığı belirtilerek, böyle bir kararın veya açıklamalarının olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Ders saatlerinin kısaltılacağına dair haberler de asılsızdır. Ders saatlerine yönelik herhangi bir değişiklik şu anda gündemde değildir.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 2-6 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar, ayrıca pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişim destekleri sağlanacak.

Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 31 Ocak 2025'te sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Haziran 2025'te tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025'te başlayıp 4 Nisan 2025'te sona erecek.

Bu düzenlemelerle birlikte, öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim öğretim yılına sağlıklı ve planlı bir şekilde başlaması hedefleniyor.