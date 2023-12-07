Yarın okullar tatil mi? 8 Aralık 2023 kar tatili olan iller

Yarın okullar tatil mi? Öğrenciler tarafından 8 aralık günü kar tatili olan iller hangileri sorusunun detaylarını merak ediyor. Soğuk havanın etkili olduğu yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji'den 3 kent için kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi. Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu şehirlerde öğrenciler kar tatili haberi için gözünü valilikten gelecek açıklamalarına çevirdi. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 8 Aralık okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı?" İşte 8 Aralık yarın kar tatili olan il ve ilçeler listesi...



YARIN OKULLAR TATİL Mİ? KAR TATİLİ OLAN İLLER 7ARALIK



8 Aralık 2023 tarihinde okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji'nin bazı bölgeler için yağışlı hava tahminleri yapıldığı belirtilmiş olsa da, ülke genelinde Valilik ve Kaymakamlıklardan resmi bir kar tatili açıklaması yapılmamıştır. Bu nedenle, 8 Aralık 2023 tarihinde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda bilgi bulunmamaktadır.

Gelişmeleri takip ederek resmi açıklamaları kontrol etmeniz önerilir.



BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.



AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI



Bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve batısı, Isparta ve Burdur'un doğusunda kuvvetli, Mersin ve Adana'da yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğusunun 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.



RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Başkent Ankara'da hava durumu raporlarına göre sıcaklığın 12 derece olması beklenirken, İstanbul'da 13 derece ve İzmir'de 16 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yoğun yağış öngörülmese de, genel olarak sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AA'dan alınan bilgilere göre, Ardahan, Kars çevreleri, ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar beklentisi bulunmaktadır. Erzurum çevresinde yağmur ve sağanakla başlayacak olan yağışın zamanla gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, yüksek ve dağlık kesimlerinde ise yer yer yoğun kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.AFAD tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bingöl ve Muş çevreleri ile Siirt'in batısında kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi ile Bingöl'ün yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istenmiştir.Perşembe günü Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun dışında yine yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Başkent Ankara'da sıcaklığın 11, İstanbul'da 13, İzmir'de ise 17 derece dolaylarında olması tahmin ediliyor. Cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda dışında genel olarak yurt genelinde sağanak yağış beklenmektedir. Sıcaklıklar bir miktar düşerek Ankara'da 10, İstanbul'da 10, İzmir'de ise 15 derece civarında seyredecektir.Hafta sonunun ilk günü, Batı Ege ve Batı Akdeniz dışında yurt genelinde sağanak yağış beklenmektedir. Başkent Ankara'da sıcaklık 8 derece yağmurlu, İstanbul'da 7 derece yağmurlu, İzmir'de ise 14 derece az bulutlu ve açık bir hava öngörülmektedir.