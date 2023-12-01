Yalnız nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre yalnız mı, yanlız mı?

"Yalnız" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK
'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Yalnız" kelimesidir. "Yalnız" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Yalnız" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
YALNIZ NASIL YAZILIR?
"Yalnız," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "y-a-l-n-ı-z" şeklinde doğru bir şekilde yazılır. Bu kelime, tek başına olma durumunu ifade eder. Aynı zamanda, yalnızlık hissi veya izolasyonu da anlatabilir. TDK'YA GÖRE "YALNIZ" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI
Türk Dil Kurumu (TDK)'ya göre "Yalnız" kelimesi "Yalnız" şeklinde yazılır. "Yalnız" kelimesinin doğru yazılışı cümle içinde "Yalnız" şeklindedir. Örnek cümleler:
Akşam yemeğini yalnız yemek zorunda kaldı.
Yürüyüşe çıktığında genellikle yalnız olmayı tercih eder.
Kalabalık bir odada bile kendisini yalnız hissediyordu.
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