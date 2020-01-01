West: "LeBron, gördüğüm en zeki oyuncu olabilir"

Los Angeles Lakers efsanesi ve şu anki LA Clippers yönetim kurulu üyesi Jerry West, LeBron James'in "belki de gördüğü en zeki oyuncu" olduğunu söyledi.



Sirius XM NBA Radio'ya yakın zamanda konuk olan West, James hakkında bazı düşüncelerini şöyle paylaştı:



"LeBron James... harika bir çocuk. Onu oynarken izlediğinizde, sahada her şeyini verdiğini görüyorsunuz. Ayrıca iş ahlakından da bahsetmek istiyorum. Belki de basketbol oynarken gördüğüm en zeki oyuncu. Bütün bunların yanında, muazzam fiziği ve yeteneği de cabası. Ben büyük bir hayranıyım. Beraber oynaması eğlenceli biri olsa gerek, çünkü nihai takım oyunundan zevk alan bir oyuncu."



