Volkan Demirel'den transfer açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın her iki takım adına çok önemli olduğunu belirtti.İki takımın puan sıralamasında ve ligdeki konumuyla birbirine benzer olduğuna dikkati çeken Demirel, "Biz bugün daha çok isteyen taraftık. Maç içerisinde gitmeler gelmeler oldu. Biz de Kasımpaşa da gol atabilirdi. Maçın son çeyreğinde bizim yaptığımız değişikliklerle, elimizdeki bütün kozları sahaya koyarak maçtan galip gelmeyi bildik." dedi."Benim için bugünün galibiyetten de önemli durumu Christian Atsu'nun gol atmasıydı." diyen Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:"Geldiğimizden beri çok çalışıyor. Kupa maçından oynattık. Tekrar sakatlandı ama şu an çok hazır olduğunu ve istediğini bize bugüne kadar gösterdi. Hatta son hafta 'hocam ben oynamak istiyorum, oynamasam da gitmek istiyorum' diye bir görüşmemiz oldu. Ben de ona 'gitmek istersen gidebilirsin ama kalmak istersen başımın üstünde yerin var' dedim. Bugün de çok istediğim karşılığında golü atmayı becerdi."Demirel, maçta forma şansı verdiği tüm oyuncularının kazanmak için elinden geleni yaptığını kaydetti.Türk futbolunun gençlerle daha sağlam, altyapılı, temelleri doğru şekilde atacağı yönünde olduğunu belirten Volkan Demirel, "O yüzden elimden geldiği kadarıyla da genç futbolcuları Türk futboluna kazandırmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.Transfer çalışmalarının devam ettiğine değinen Demirel, "Transfer için görüşüyoruz ama transfer kolay bir iş değil. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Ben istediğim yerlere, mevkilere, oyuncuları belirttim, söylüyorum. İnanır mısınız her gün görüştüğümüz oyunculardan farklı istekler, talepler; bizim oldu diye baktığımız yarın başka bir pürüz çıktığı için olmayabiliyor. Yani kolay işler değil, şurada 3 günümüz kaldı. Elimizden geldiği kadar buraya oyuncu getirmeye çalışacağız. Bu demek değil ki oyunculardan memnun değiliz. Sadece kadromuzu daha da güçlü bir hale getirmek istiyoruz. Artık makas daralıyor ve sezon sonuna kadar iyi kadrosu olan, geniş kadrosu olan takımlar bence sezon sonuna daha rahat gidebilecekler." değerlendirmesinde bulundu.Hakemlerin verdikleri kararları eleştiren Volkan Demirel, şunları kaydetti:"Hakemlere çok saygı duyuyorum. Hepimiz insanız. Ben de hata yapabiliyorum. Oyuncu değişiklikleri ile oyuncu kararlarıyla, maçın içerisindeki tepkilerimle ama hakemler biraz daha dikkat etsinler. Niye dikkat etsinler? Çünkü eğer bir takımın teknik adamı 6 dakika verilen süreye itiraz ediyorsa ve buraya konuk olarak gelen teknik adam, yine aynı şekilde 6 dakika uzatıldığına itiraz ediyorsa demek ki burada bir yanlış var. Doğru bir tanedir arkadaşlar. Yanlışa 'doğru' diyemezsiniz. Yani burada şu an eğer iki antrenör, teknik direktör olarak biz bu duruma itiraz ediyorsak en az 10 dakika uzatılması gerekiyor diye sen 6 dakika veriyorsan demek ki burada yanlış olan sensin, doğru olan bizim düşüncemiz. İkincisi, ben Serkan Reçber ile Fenerbahçe camiasından da en önceki futbol hayatından da çok iyi tanırım ama onunla bile birbirimize düşürebilecek kadar karar veriyorsanız burada herkesin kendine dikkat etmesi gerekir."Maçlarda hakemlerin doğru kararlar verilmesi gerektiğini vurgulayan Demirel, "Doğru neyse herkes doğru yapsın. Türk futbolu gelişmez. Art niyetli insanlar olunca gelişmez. Onun için rica ediyorum kim bunlara engel olacaksa sadece ben tek başıma olamam zaten. Hatayspor içinde konuşmuyorum. Tüm takımlar için konuşuyorum. Lütfen Türk futbolunu doğru yönetelim. Rica ediyorum. " diyerek sözlerini tamamladı.