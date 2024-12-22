İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında teknik direktör Vitor Pereira ile ilk maçına çıkan Wolverhampton, deplasmanda Leicester City ile karşılaştı.



King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.



Vitor Pereira ile çıktığı ilk maçta galip gelen Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Gonçalo Guedes, 36. dakikada Rodrigo Gomes ve 44. dakikada Matheus Cunha kaydetti.



4 MAÇ SONRA GALİBİYET



Bu sonuçla birlikte Wolverhampton, Premier Lig'deki 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve puanını 12'ye yükseltti. Leicester City ise 14 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Wolverhampon, Manchester United'ı konuk edecek. Leicester City ise deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek.



