Victor Osimhen Fenerbahçe Maçında Oynayacak Mı?
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak tarihi Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılı taraftarların gözü kulağı yıldız golcü Victor Osimhen'de. Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan ve son maçlarda takımı yalnız bırakan Osimhen'in durumu, derbinin kaderini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.
Peki, Victor Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Sakatlığı geçti mi, ilk 11'de mi başlayacak yoksa yedek mi soyunacak? İşte son gelişmeler...
🚨 Son Dakika: Osimhen Kadroda Olacak Mı?
Gelen son bilgilere göre; sakatlığını büyük ölçüde atlatan Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinin maç kadrosuna dahil edildi.Nijerya ile DR Kongo arasında oynanan maçta sol arka adalesinden sakatlanan ve yaklaşık 2 haftadır yoğun bir tedavi süreci geçiren yıldız golcü, derbi öncesi yapılan son taktik antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Galatasaray sağlık heyetinin verdiği "oynayabilir" raporu doğrultusunda Teknik Direktör Okan Buruk'un oyuncuyu kesin olarak maç kadrosuna aldığı öğrenildi.İlk 11'de Başlayacak Mı?
Osimhen'in kadroda olması kesinleşse de maça ilk 11'de başlayıp başlamayacağı maç saatinde netleşecek.İhtimal 1 (Yüksek): Okan Buruk'un, oyuncunun maç eksiği ve nüks etme riski nedeniyle Osimhen'i yedek kulübesinde başlatması ve maçın gidişatına göre ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak sahaya sürmesi bekleniyor.İhtimal 2: Oyuncunun "Ben iyiyim, oynamak istiyorum" ısrarı ve derbinin önemi nedeniyle sürpriz bir kararla ilk 11'de sahaya çıkması da masadaki seçeneklerden biri.🗣️ Dursun Özbek'ten Osimhen Açıklaması
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi öncesi yaptığı açıklamada, "Osimhen'in Pazartesi günü (bugün) kadroda olması gerekiyor, olacak herhalde. Bütün çabamız Fenerbahçe maçına yetişmesi yönündeydi" ifadelerini kullanarak yıldız oyuncunun sahada olacağının sinyalini vermişti.🚑 Galatasaray'da Diğer Eksikler Kimler?
Osimhen'in dönüşü yüzleri güldürse de Galatasaray'da derbi öncesi önemli eksikler bulunuyor:
Cezalı: Roland Sallai (Kırmızı Kart).Sakat: Ismail Jakobs ve Wilfried Singo'nun tedavileri sürüyor, bu maçta forma giymeleri beklenmiyor.İyileşenler: Victor Osimhen ile birlikte sakatlığı geçen Mario Lemina ve Yunus Akgün'ün de kadroda olması bekleniyor.📅 Derbi Ne Zaman, Saat Kaçta?
Maç: Fenerbahçe - GalatasarayTarih: 1 Aralık 2025, Pazartesi (Bu Akşam)Saat: 20.00Yayın: beIN Sports 1
