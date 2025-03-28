Vergi daireleri arefe günü ve bayramda açık mı? - 2025

Vergi daireleri hafta içi hizmet veren kamu kurumları arasındadır. Ramazan Bayramı sebebiyle tatil süresi 9 güne uzatıldı ve kamu çalışanları da bu süre zarfında idari izinli olacak. Vergi dairelerinde çalışanlar da bu kapsamdadır. Vergi daireleri bayram tatilinde kapalı mı, ne zaman açılacak?

Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart gününe denk geliyor. Bayram günleri ise 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram hafta sonuna denk geliyor fakat yapılan resmi açıklamayla tatil süresi 9 güne çıkarıldı. 9 günlük resmi tatilde ise vergi daireleri kapalı olacak.

Vergi daireleri idari iznin ardından 7 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.

Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. günü 30 Mart Pazar

Ramazan Bayramı 2. günü 31 Mart Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. günü 1 Nisan Salı