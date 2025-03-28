Haber Tarihi: 28 Mart 2025 15:54 - Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 15:54

Vergi daireleri arefe günü ve bayramda açık mı? - 2025

Vergi daireleri çalışma saatleri bayram dolayısıyla, dairelerde işi olanlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan Bayramı bu sene hafta sonuna denk geliyor ancak resmi açıklamayla tatil süresi 9 gün yapıldı. Vergi dairelerinde iş ve işlemleri olanlar ''Vergi daireleri arefe günü açık mı, bayramda kapalı mı?'' sorularına yanıt arıyor.

Vergi daireleri arefe günü ve bayramda açık mı? - 2025
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Vergi daireleri hafta içi hizmet veren kamu kurumları arasındadır. Ramazan Bayramı sebebiyle tatil süresi 9 güne uzatıldı ve kamu çalışanları da bu süre zarfında idari izinli olacak. Vergi dairelerinde çalışanlar da bu kapsamdadır. Vergi daireleri bayram tatilinde kapalı mı, ne zaman açılacak?

VERGİ DAİRELERİ AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart gününe denk geliyor. Bayram günleri ise 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram hafta sonuna denk geliyor fakat yapılan resmi açıklamayla tatil süresi 9 güne çıkarıldı. 9 günlük resmi tatilde ise vergi daireleri kapalı olacak.

Vergi daireleri idari iznin ardından 7 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.

Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. günü 30 Mart Pazar
Ramazan Bayramı 2. günü 31 Mart Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. günü 1 Nisan Salı

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