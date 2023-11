Veliye Öğretmenler Günü Teşekkür Mesajı 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Çocuklarımızı geliştiren ve yetiştiren sevgi dolu öğretmenlerimiz, onların en iyi şekilde büyümeleri için ellerinden geleni yapar. Küçücük çocuklarımızı emanet ettiğimiz ve en az bizim kadar onlara iyi bakacaklarından emin olduğumuz öğretmenlerimiz, dünyadaki tüm iyilikleri hak etmektedir. Bütün bir gün boyunca çocuklarımızla birlikte olan öğretmenlerimize, kendilerine değer verdiğimizi gösterebilmenin en güzel ve en samimi yolu, duygularımızı içten bir şekilde ifade edebilmekten geçer. Öğrencilerinin başarılı olabilmeleri için var gücüyle çalışan öğretmenlerimiz, bir tatlı gülümseme ve bir sıcak bakış ile mutlu olabilmektedir. Veliden öğretmene güzel sözler iletilmesi de öğretmenlerin mutluluklarının artmasında ve enerjilerinin tazelenmesinde etkili olmaktadır. Özellikle Öğretmenler Günü, öğretmenlerimize sevgimizi ve saygımızı iletmemiz için en büyük fırsatlarda biri olsa da onlara her daim ne kadar özel olduklarını hissettirebiliriz. Öğretmenlere ileteceğimiz güzel sözler, çocuklarımız için de en büyük örneklerden birini ortaya koyar. Sevginin gücüyle büyüyen çocuklarımız, ileride kendi çocuklarının öğretmenlerine de aynı sevgi ve saygıyı duyarlar. Çocuklarımız mezun olduktan sonra da öğretmenlerimizi unutmayarak, onlara olan vefa borcumuzu ödeyebiliriz. Kalpleri ısıtan küçücük sevgi dolu sözcükler, uzaklarda olsalar da onların yüzlerine tebessüm kondurabilmemize olanak tanıyan en büyük yardımcılarımızdır. Veliden öğretmene güzel sözler arasından kendi duygularınıza göre tercihlerde bulunarak ya da ilham alarak, siz de öğretmenlerinizi dünyanın en mutlu insanlarından yapabilirsiniz.Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. Sizde bizim için öylesiniz Öğretmenim.Öğretmenimizi sevelim onlara sahip çıkalım, en küçük şeylerde onları rahatsız etmeyelim. Onlar bizim çocuklarımızın başarı için azimle yılmadan çalışıyorlar.Bilim, erdem ve adaleti öğreterek çocuklarımızı hayata hazırlayan canım öğretmenim sizi çok seviyoruz.Öğretmenim biz sizi çok seviyoruz, ömrümüz boyunca sizi ve çocuğum için yaptıklarınızı unutmayacağız. Hakkınızı helal edin öğretmenim.Öğretmen mum gibidir kendisi tükenirken etrafını aydınlatır sizde bizim için ışık saçan bir mum gibisiniz sizi çok seviyoruz canım öğretmenimBenim öğretmenim iyi kalpli güler yüzlü kocaman yürekli sevgi doludur. Benim öğretmenim öğret menlerin en iyisidir.O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.Canım öğretmenim sen benim için dünyadaki tek kanatsız meleksin.Biricik öğretmen im canım öğretmen im iyi ki varsın iyi ki benimlesin. Sağ ol var ol öğretmen ler günün kutlu olsun.Günaydın öğretmenim bugün sizin gününüz Türkiye sizinle eğitime devam ediyor.İyi ki bizim öğretmenimiz oldunuz, iyi ki varsınız öğretmenim. Çocuğum sizi çok sevdi okula gitmek istemezken şimdi seve seve koşarak okula gidiyor. Teşekkürler öğretmenim.Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. AtatürkEvlatlarımıza bilgiyi öğreten, sozlervadisi.com onları eğiten, onlara sevgiyi, saygıyı öğreten fedakar öğretmenlerimize çok şey borçluyuz.Teşekkürler öğretmenimSoğuk günlerde sobamızı yaktın, sobamız yanmadığı zamanlarda sevginizle içimizi ısıttın canım öğretmenim. Senin hakkını hiç ödeyemeyiz.Siz bizim çocuklarımız için çok şey yaptınız Rabbimde sizin çocuklarınızı en güzel yerlere getirsin inşallah. Her şey için çok sağolun öğretmenim.ızÖğretmen dediği zaman o kesin doğrudur. Annem babam doğru değil dese bile doğrudur. Çünkü öğretmenim öyle söyledi.Öğretmen hiçbir öğrencisinin kötülüğünü istemeyen iyi kötü ayrımı yapmadan bütün öğrencilerine eşit şeklide yaklaşmalıdır.