Haber Tarihi: 05 Temmuz 2024 16:53 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024 16:53

Vatana destek vergisi nedir, gerçek mi?

'Gurbetçilere vatana destek vergisi geliyor' iddiası sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 2 bin Euro'luk vatana destek vergisi iddiasıyla ilgili bir açıklama paylaştı. Peki, Vatana destek vergisi nedir, gerçek mi?

Vatana destek vergisi nedir, gerçek mi?
Abone Ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündem olan "Gurbetçilerden vatana destek vergisi alınacak." iddiasına açıklama yaptı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu iddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir. Bahse konu yeni vergi paketine ilişkin piyasadaki paydaşlar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulan öneri ve beklentiler değerlendirilmekte olup, Bakanlık tarafından son haline getirildikten sonra TBMM'ye sunulması planlanmaktadır.

Vergide adaletin daha da pekiştirilmesi ve etkinliğin artırılması amacıyla hazırlanan yeni vergi paketine ilişkin ortaya atılan iddiaların, kamuoyunda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirlenmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na teklif! Fenerbahçe Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na teklif!
KÖFN dağıldı mı? Gündem KÖFN dağıldı mı?
Beşiktaş'ta Di Maria heyecanı: 'Come to Beşiktaş' Beşiktaş Beşiktaş'ta Di Maria heyecanı: "Come to Beşiktaş"
Bugün Türkiye maçı var mı? Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gündem Bugün Türkiye maçı var mı? Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe'den taraftarı heyecanlandıracak kanat hamlesi! Fenerbahçe Fenerbahçe'den taraftarı heyecanlandıracak kanat hamlesi!
Bugün maç var mı? 6 Temmuz EURO 2024 maç programı Gündem Bugün maç var mı? 6 Temmuz EURO 2024 maç programı
Fenerbahçe'de En-Nesyri için geri sayım! Fenerbahçe Fenerbahçe'de En-Nesyri için geri sayım!
Mariano Diaz'a Süper Lig'den sürpriz talip! Gaziantep FK Mariano Diaz'a Süper Lig'den sürpriz talip!
Galatasaray'dan Florya'ya zorunlu dönüş! Galatasaray Galatasaray'dan Florya'ya zorunlu dönüş!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Beşiktaş'tan Okay Yokuşlu hamlesi!
2
Fenerbahçe'den taraftarı heyecanlandıracak kanat hamlesi!
3
Veli Kavlak, Beşiktaş'a geri döndü!
4
CANLI | Dursun Özbek: "UEFA'dan ceza alabiliriz"
5
Gareth Southgate'ten ilginç Bellingham açıklaması!
6
Galatataray, Zaniolo'nun ayrılığını açıkladı
7
Mariano Diaz'a Süper Lig'den sürpriz talip!

SON HABERLER

yukarı ok