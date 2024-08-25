Haber Tarihi: 25 Ağustos 2024 11:33 - Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 11:33

Vatan Caddesi neden kapalı, ne zaman açılacak? 2024

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için düzenlenecek provalar nedeniyle İstanbul'da, aralarında Vatan Caddesi de olmak üzere, bazı sokak ve caddeler araç trafiğine kapatıldı. Peki, Vatan Caddesi neden kapalı, ne zaman açılacak?

Vatan Caddesi neden kapalı, ne zaman açılacak? 2024
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30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm Türkiye'de büyük bir coşku ile kutlanacak. İstanbul'da gerçekleştirilecek olan kutlamalar nedeniyle, Vatan Caddesi'nde sabah saat 06.00'dan itibaren trafik akışına kapatıldı.

İSTANBUL'DA KAPALI YOLLAR (25 AĞUSTOS 2024)

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün kapanan yollar şunlardır:

30 Ağustos Zafer Bayramı provaları nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) her iki yönde de trafiğe kapatıldı. D-100 Karayolu'nun kuzey ve güney yönlerinden Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) girişler, 10. Yıl Caddesi, Edirnekapı, Oğuzhan Caddesi, Sofular Caddesi, Halıcılar Caddesi, Akdeniz Caddesi, Akşemsettin Caddesi, Ordu Caddesi, Atatürk Bulvarı (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı'na giriş), Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu'nun güney yönünden Vatan Caddesi'ne girişler ve Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) açılan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak. Ayrıca, Tatlıpınar Caddesi ve Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler, Sulukule Caddesi'nden (Kale içinden) Vatan Caddesi'ne katılım da kapatıldı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapalı yollar nedeniyle kullanılabilecek alternatif güzergahlar ise şöyle belirlenmiştir: Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu.
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