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Van Gundy, Jordan ve Bulls'u yenmenin çok zor olmasının üç nedenini açıkladı!

Eski New York Knicks başantrenörü Jeff Van Gundy, Michael Jordan'ın Chicago Bulls'unu yenmenin neden çok zor olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski New York Knicks başantrenörü Jeff Van Gundy, Michael Jordan'ın Chicago Bulls'unu yenmenin neden çok zor olduğunu açıkladı.

Van Gundy, Doğu Konferansı'nda Knicks ile 12 yıl geçirdiği ve sık sık normal sezonda ve Bulls'a karşı playoff serisi oynadığı için, Jordan'ın büyüklüğünü ilk elden tecrübe etmişti.

Van Gundy'ye göre Jordan ve Bulls, MJ'in kritik anlarda daha iyi oynamasının yanı sıra, ligdeki en iyi savunmaya sahipti.

"Bulls'u düşündüğünüzde, en çok Jordan'ın yeteneği ve ikincil olarak Phil Jackson'ın başlattığı üçgen hücum akla geliyor. Ancak Knicks için, bu maçlarda bizim için bir galibiyetle çıkmaya çalışmanın en zor yanı, çok iyi olan savunmalarına karşı yeterince sayı bulmaktı. Her pozisyonda oynayan adamları fizik olarak çok iyiydi. Savunmada muazzamdılar. Özellikle Jordan'a ikili sıkıştırma yaparken, ribaund almakta çok güçlük çekmiştik. Ve üçüncü olarak da, kaybettiğimiz maçlarda, serbest atışlarımız bize ihanet etmişti. Bu üç şey sabitti, Jordan ve üçgen hücumla birlikte."

Bulls, Jackson'ın görev süresi boyunca ünlü üçgen hücumu kullanmıştı ve sekiz yıllık bir süre içinde altı şampiyonluk kazanmışlardı.


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