Valverde'den Arda Güler'e büyük övgü!

Hem Real Madrid hem Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın yıldızı Arda Güler, EURO 2024'ün şu ana kadar en fazla konuşulan genç yıldızlarından biri olarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 19 yaşındaki süper solak, sık sık manşetleri süslüyor, attığı her adımla çok konuşuluyor.



RONALDO'YU SOLLADI



Güler, EURO 2024'te Instagram'da takipçi sayısını en fazla artıran futbolcu oldu. Arda, EURO 2024 başladığından bu yana Instagram'da 1 milyon 93 bin 669 yeni takipçi elde ederek, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakmıştı. Portekizli süperstar 996 bin 661 yeni takipçi etti ve ikinci sırada yer aldı.



VALVERDE'DEN ÖVGÜ YAĞDI



Öte yandan Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'e övgüler yağmaya da devam ediyor. Toni Kroos'un ardından bu kez Federico Valverde, 19 yaşındaki yıldıza övgüler yağdırdı.



REAL MADRİD YAKINDAN İZLİYOR



Planete Madrid'de yer alan habere göre; Real Madrid tarafından Almanya'daki performansı dikkatle takip edilen Arda Güler'e, Real Madrid'den takım arkadaşı Federico Valverde'den beklenmedik ve övgü dolu bir açıklama aldı .



HAYRANLIĞINI GİZLEMEDİ



Uruguaylı futbolcu, Arda Güler hakkındaki düşünceleri sorulduğunda hayranlığını dile getirmekten çekinmedi. Ayrıca Güler'in takımdaki yakın arkadaşı olduğu da bilinen Valverde, Güler hakkında şu ifadeleri kullandı:



'ARDA'NIN YÜZDE 30'UNU GÖRDÜK'



"Onunla çok iyi anlaşıyorum. Brahim benim için tercüme yapıyor. İnanılmaz bir oyuncu. Onun yeteneğinin yalnızca yüzde 30'unu gördük. Taraftarlar şu ana kadar oynadığı oyuna bile hayran kaldıysa, çok daha fazlasını görmeyi beklemeliler."



İKİ YAKIN ARKADAŞ



Arda Güler'in takımda Brahim Diaz ve Fede Valverde ile yakın arkadaş olduğu biliniyor. Güler'in geçtiğimiz günlerde evinde verdiği mangal partisine Valverde ve Diaz da katılmış, 3'lü birlikte poz vermişti.





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