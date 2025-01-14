Haber Tarihi: 14 Ocak 2025 11:26 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 11:26

Uzak Şehir bugün var mı? Uzak Şehir 14 Ocak'ta var mı?

Kanal D'nin beğenilen dizisi Uzak Şehir, ilk bölümünden itibaren büyük bir heyecanla izleniyor. 14 Ocak Uzak Şehir yayınlanacak mı? sorusu, izleyicilerin merak ettiği konular arasında. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun gibi isimlerin başrolünde olduğu Uzak Şehir, pazartesi akşamları izleyicilerle buluşuyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, 14 Ocak Kanal D yayın akışı!

Uzak Şehir bugün var mı? Uzak Şehir 14 Ocak'ta var mı?
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir ilk bölümünden bu yana büyük bir heyecanla takip ediliyor. 14 Ocak Uzak Şehir var mı? sorusu da izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun gibi oyuncuların başrolde yer aldığı Uzak Şehir pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 14 Ocak Kanal D yayın akışı!
 
UZAK ŞEHİR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Her Pazartesi Knal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Uzak Şehir'in yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

14 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı kontrol edildiğinde bugün 20:00'da Uzak Şehir tekrar bölümü ile seyirci karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı henüz yayınlamadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya'nın kaçakçılık sevkiyatını jandarmaya ihbar etmesi Cihan da büyük bir öfkeye sebep olur. Alya yaptığının doğru olduğunu düşünüp kendini savunsa da Alboralar da bunun karşılığı ihanet olarak görülür. Alya Cihan'ın tüm karşı çıkmalarına rağmen Demir'in sahip olduğu hastanede işe başlar. Aradığı huzuru çalışarak bulacağına inanan Alya'nın hayatı Sadakat 'in hamlesiyle yeni bir çıkmaza sürüklenir. Sadakat Alya'yı her bir koldan sıkıştırmaya çalışırken en güçlü silahı olarak da Cihan Deniz'i görür. Şahin'in Cihan'la arasının bozulmasını fırsat bilen Ecmel, oğlunu Alboraların başına getirmek için düğmeye basar. Şahin babasının dolduruşuyla bastığı tetik hem Nare'yle olan geleceğini hem de Albora ailesindeki yerini tamamıyla değiştirmeye neden olur. Sadakat ezeli düşmanları olarak gördüğü Ecmel ve Alya'ya yaptıklarının bedelini ödetmek için ikisine de ayrı ayrı savaş açar.

14 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Uzak Şehir

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