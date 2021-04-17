Ünal Karaman: 'Galatasaray galibiyeti hak etti'

Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman, Galatasaray'a karşı aldıkları 3-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.



Maça tedirgin başladıklarını ifade eden Karaman, "Attığımız gol öncesinde de zaten tedirgin başladığımız belliydi. Savunma merkezi ve orta saha merkezi arasında uyum ve kimya sorunu vardı. İkinci yarı bizim için daha iyiydi. 1-2 tane kırılma pozisyonu var, farklı olsa sonuç değişebilirdi. Bizden daha iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Haketikleri bir galibiyet aldılar. Biz de öz eleştirimizi yapacağız" dedi.



Galatasaray'ın güçlü ve kaliteli ayaklara sahip bir takım olduğunu vurgulayan Karaman, "Bireysel spor yapmıyorsunuz, takım sporu bu. Takım olmanın en büyük eseri de karşılıklı güvendir. Her oyuncu kendi bölgesindeki özel görevlerin yanı sıra takım kimyasına katkı sunar. Bugün kimya konusu sorunluydu. İkinci yarı daha dengeli, bir şeyler yapma adına mücadele vardı. Eksikleri olsa da silahları olan bir rakip var karşıda. Üzgünüm. Keşke biraz daha direnç koyabilseydik. İlk yarı kabul edebileceğim bir ilk yarı değil. Benim oyuncum, benim takımım böyle olmamalı. Zaman zaman hatalar olur, kestirebiliyorduk ama şartlar ne olursa olsun daha dirençli olmalıydık. İlk yarı adına çok üzgünüm özellikle" şeklinde konuştu.





