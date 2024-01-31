UEFA listesi ne zaman verilecek 2024?

Bu nedenle, UEFA listesi, 2 Şubat 2024 tarihinde açıklanacak.

UEFA listesi, takımların Avrupa kupalarında forma giyebilecek oyuncularını belirlemek için önemli bir belgedir.

Listeye giren oyuncular, Avrupa kupalarında devre arasına kadar forma giyebilecekler.

Listeye giremeyen oyuncular ise Avrupa kupalarında devre arasına kadar forma giyemeyeceklerdir.

Türkiye'den, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor UEFA Avrupa Ligi'nde, Beşiktaş ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Bu nedenle, bu dört takım, kadrolarını 2 Şubat 2024 tarihine kadar UEFA'ya bildirecek.

UEFA listesi, UEFA'nın resmi internet sitesinde yayınlanacak.

UEFA listesi, takımların transfer çalışmalarını planlamak için de önemli bir belgedir.

Takımlar, UEFA listesine giren oyuncuları transfer etmek için daha fazla ücret ödemek zorunda kalıyorlar.

Bu nedenle, takımlar, UEFA listesini dikkatle inceleyerek transfer çalışmalarını planlıyorlar.

UEFA listesi, Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar için önemli bir belgedir.