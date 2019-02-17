10 GÜN İÇİNDE İTİRAZ ETMELERİ GEREKİRKEN...

UEFA'DAN KURAL DEĞİŞİKLİĞİ SİNYALLERİ

Galatasaray'ın CAS'tan aldığı müjdeli haberin altından ilginç bir detay çıktı.Galatasaray yönetiminin, UEFA ile 5 Haziran 2018'de yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasında bazı eksikler olduğunu düşünen UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı Yargı Birimi, 5 Ekim 2018'de anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Galatasaray'ın deneyimli hukukçuları, bu talebin usül açısından hatalı olduğunu tespit ederek Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a başvuru yaptı.UEFA Finansal Kontrol Organı yönetmeliğinin 16. maddesi 1. bendinde, anlaşmaların yalnızca 10 gün içinde yargı birimi tarafından değerlendirilebileceği maddesini keşfeden Galatasaray hukukçluları, CAS'a yaptığı başvuruda bu kurala aykırı olarak 4 ay sonra itirazda bulunulduğunu belirtti. CAS da Galatasaray'ın başvurusunu haklı bularak, sarı kırmızılılar lehine karar verdi.UEFA, Galatasaray'ın hukuk zaferi sonrası kurallarında değişiklik sinyali verdi. UEFA'nın yaptığı açıklamada, "UEFA, CAS kararından hareketle kendi kurallarında değişikliğe gitmeyi değerlendirecektir. CAS kararı, FFP sisteminin hedeflerine gölge düşürmez." ifadeleri kullanıldı.