UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA TV canlı izle

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, mücadelelerine devam etmeye hak kazandı. Ancak Beşiktaş, Avrupa arenasında yoluna devam edemeyerek turnuvaya veda etti. Bugün, heyecanla beklenen kura çekimi için saatler kala, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları büyük bir umutla eşleşmelerin belli olacağı anı bekliyor. Kura, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında hangi rakiplerle karşılaşacaklarını belirleyecek.



AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma günü saat 14.00'te başlayacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 play-off turunda isi kuralar saat 15.00'ten itibaren çekilecek.



Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.



YENİ FORMATTA İLK KURA



Format değişikliğine gidilen her iki organizasyonun her birinde 36 takım mücadele ediyor.



Liglerdeki 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.



Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.



GALATASARAY KAZANIRSA İLK 8'DE YER ALABİLİR



Türkiye'den 3 takımın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda son hafta maçları öncesinde sadece Galatasaray, ilk 24 takım arasında yer almayı garantiledi.



MUHTEMEL RAKİPLER



Puan tablosunda 24. sırayı elde eden Fenerbahçe 9'uncu Bodo/Glimt ya da 10'uncu Anderlecht ile karşılaşacak.



Sarı-lacivertliler ise son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile karşı karşıya gelecek.



AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.



Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.



AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ



UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.



Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.



AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ



Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:



Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025



Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025



Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025



Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025



Final: 21 Mayıs 2025







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