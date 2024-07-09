Haber Tarihi: 09 Temmuz 2024 09:41 - Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 10:25

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman 2024 e-Devlet | Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı 2024, temmuz ayının gelmesiyle adayların odaklandığı konulardan oldu. Yeni eğitim dönemi öncesi ücretli öğretmen başvuruları da gündemde. Ücretli öğretmenlik başvuruları, kamu okullarında öğretmen olarak görev almak isteyen adaylarca sorgulanıyor. Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman 2024 e-Devlet | Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
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Ücretli öğretmenlik 2024-2025 dönemi başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başvuruda bulunacak adaylar tarafından başvurunun şartları merak konusu oldu. Peki, Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman nasıl yapılır? İşte Ücretli Öğretmenlik başvuru şartları... ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN 2023?

MEB tarafından ücretli öğretmenlik başvuruları genel olarak temmuzve ağustos ayları arasında alınıyor. 2024-2025 ücretli öğretmenlik için başvuru tarihleri il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor.
Buna göre bazı illerde başvurular başladı. Bu nedenle öğretmen adayları, başvuruda bulunmak istedikleri illerin Milli Eğitim Müdürlükleri'nin internet sitesini ziyaret etmesi gerekiyor.

Başvuru süreci sonunda çalışmalara başlayan Komisyon tarafından görevlendirmeler yapılıyor. Evraklar da görevlendirmelerin yapıldığı okul müdürlüklerine teslim ediliyor.

Teslim edilmesi gereken evraklar:

Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)

Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)

Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)

Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)

Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)

Sağlık Raporu (6 Aylık)

Bir adet fotoğraf

Varsa diğer sertifikalar

Varsa KPSS Sonuç Belgesi

Askerlik Durum Belgesi

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Adaylar, başvurularını https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli değil fakat açıklama gelir gelmez sonuçlar SMS ile duyurulacak.

Adaylar sonuçlarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından da öğrenebilecek.


ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Ücretli öğretmen maaşı 2024 yılında aşağıdaki gibidir;

30 saat ücretli öğretmen maaşları 2024 yılında 9.330 TL civarındadır.

Haftalık 40 saat çalışan bir ücretli öğretmenin maaşı ise 12.000 TL civarındadır.

 

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