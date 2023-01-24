Türkiye Kupası eşleşmeleri 2023 açıklandı! İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri...

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi öncesinde nefesler tutuldu. Türkiye Kupası'nda son 16 turunda galip gelen takımların final yolunda rakipleri belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu, kura çekimi hangi kanalda ve saat kaçta?Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu:Fenerbahçe – KayserisporSivasspor – Gaziantep FKTrabzonspor - AnkaragücüGalatasaray - BaşakşehirSivassporKayserisporGalatasarayBaşakşehir FKMKE AnkaragücüTrabzonsporGaziantep FKFenerbahçeTek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final karşılaşmaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta; çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.