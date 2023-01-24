Haber Tarihi: 24 Ocak 2023 14:38 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 14:38

Türkiye Kupası eşleşmeleri 2023 açıklandı! İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri...

Son dakika....2023 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, bugün yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Sivasspor, Kayserispor, Galatasaray, Başakşehir FK, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'nin eşleşmeleri belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? İşte detaylar...

Türkiye Kupası eşleşmeleri 2023 açıklandı! İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri...
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi öncesinde nefesler tutuldu. Türkiye Kupası'nda son 16 turunda galip gelen takımların final yolunda rakipleri belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu, kura çekimi hangi kanalda ve saat kaçta?
ZTK ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ 2023
Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu:

Fenerbahçe – Kayserispor

Sivasspor – Gaziantep FK

Trabzonspor - Ankaragücü
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Galatasaray - Başakşehir

Çeyrek finale yükselen takımlar:

Sivasspor


Kayserispor

Galatasaray

Başakşehir FK

MKE Ankaragücü

Trabzonspor

Gaziantep FK

Fenerbahçe

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final karşılaşmaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta; çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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