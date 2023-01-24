Türkiye Kupası eşleşmeleri 2023 açıklandı! İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi öncesinde nefesler tutuldu. Türkiye Kupası'nda son 16 turunda galip gelen takımların final yolunda rakipleri belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu, kura çekimi hangi kanalda ve saat kaçta? ZTK ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ 2023
Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu:
Fenerbahçe – Kayserispor
Sivasspor – Gaziantep FK
Trabzonspor - Ankaragücü
Galatasaray - Başakşehir Çeyrek finale yükselen takımlar:
Sivasspor
Kayserispor
Galatasaray
Başakşehir FK
MKE Ankaragücü
Trabzonspor
Gaziantep FK
Fenerbahçe ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final karşılaşmaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta; çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.
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