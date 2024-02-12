Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri 2024

Türkiye Kupası'nda kura çekim heyecanı yaşandı. Son 16 turu maçlarının ardından Çeyrek final ve Yarı final kuraları çekildi.



TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



Trabzonspor - Başakşehir



Beşiktaş - Konyaspor



Ankaragücü - Fenerbahçe



Galatasaray - Fatih Karagümrük



TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ



Ankaragücü - Fenerbahçe galibi / Beşiktaş - Konyaspor galibi



Trabzonspor - Başakşehir galibi / Galatasaray - Karagümrük galibi



Seri başı takımlar;



🔹 Beşiktaş

🔹 Başakşehir

🔹 Fenerbahçe

🔹 Galatasaray



Seri başı olmayan takımlar;



🔹 Konyaspor

🔹 Ankaragücü

🔹 Trabzonspor

🔹 Fatih Karagümrük



Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.



Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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