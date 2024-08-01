Haber Tarihi: 01 Ağustos 2024 12:42 - Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024 12:42

Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

C Grubun'da yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Hollande ve Dominik Cumhuriyeti maçlarının ardından gözler İtalya karşılaşmasına çevrildi. Ay-yıldızlılar son olarak Dominik Cumhuriyeti karşısında 3-1 kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu gibi isimlerin performansı merakla bekleniyor. C Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finallerde mücadele edecek. Ayrıca en iyi iki grup üçüncü play-off'larda yer alacak. Peki Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…

Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
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Paris Yaz Olimpiyatları'nda Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak madalya kazanmayı hedefleyen Filenin Sultanları gruptaki son maçını İtalya karşısında oynayacak. İtalya ilk maçında Dominik Cumhuriyeti karşısında rahat kazanırken ikinci mücadelesine ise Hollanda karşısında çıktı. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Milletler Ligi'nde çeyrek finalde organizasyona veda eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyatlarda şampiyonluk hedefliyor. Türkiye - İtalya mücadelesinin detayları belli oldu. Filenin Sultanları'nın İtalya ile karşılaşacağı mücadele Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak. Peki Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Filenin Sultanları maç programı…

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

C Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti maçlarının ardından İtalya ile karşılaşacak.

Türkiye - İtalya voleybol mücadelesi 4 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Mücadelenin TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.

8 TAKIM ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.
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