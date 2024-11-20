Türkiye gruptan çıktı mı? Play-off maçları ne zaman?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi'ne yükselebilmek için play-off maçları oynayacak. Karadağ'a 3-1 yenilerek gruptan lider çıkmayı kıl payı kaçıran Milli Takım, Uluslar A Ligi'ne yükselmek için A Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlardan biriyle play-off mücadelesi verecek. Peki, Uluslar A Ligi play-off maçları ne zaman?



TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKTI MI?



B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Galler'in gerisinde kalarak grubunu 2. sırada tamamladı.



Milliler, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'la A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.



Çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar mart ayında yapılacak.



ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?



UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 5 Eylül-19 Kasım 2024 tarihleri arasında tamamlandı.



A Ligi'nin çeyrek final müsabakaları ile play-off maçları 20-25 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.



MUHTEMEL RAKİPLER



Türkiye, Uluslar A Ligi'nde grubunu üçüncü olarak tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan ile karşılaşacak.

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