Haber Tarihi: 20 Kasım 2024 13:10 - Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 13:10

Türkiye gruptan çıktı mı? Play-off maçları ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ'a karşı sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye'nin gruptan çıkıp çıkamayacağı, Galler-İzlanda maçının sonucuna bağlıydı. Peki, Türkiye gruptan çıktı mı?

Türkiye gruptan çıktı mı? Play-off maçları ne zaman?
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi'ne yükselebilmek için play-off maçları oynayacak. Karadağ'a 3-1 yenilerek gruptan lider çıkmayı kıl payı kaçıran Milli Takım, Uluslar A Ligi'ne yükselmek için A Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlardan biriyle play-off mücadelesi verecek. Peki, Uluslar A Ligi play-off maçları ne zaman?

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKTI MI?

B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Galler'in gerisinde kalarak grubunu 2. sırada tamamladı.

Milliler, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'la A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar mart ayında yapılacak.

ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 5 Eylül-19 Kasım 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

A Ligi'nin çeyrek final müsabakaları ile play-off maçları 20-25 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Türkiye, Uluslar A Ligi'nde grubunu üçüncü olarak tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan ile karşılaşacak.
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