Türkiye EURO 2024'ü garantiledi mi? Türkiye gruptan çıkmayı nasıl garantiledi?

Hırvatistan zaferi ile EURO 2024'e göz kırpan Türkiye için ihtimal hesapları başlamıştı. Son iki maçımızda Letonya'yı yenmemiz ya da Galler'e kaybetmememiz, gruptan çıkmamız adına yeterli olacaktı. A Milli Takımımız, Letonya'yı 4-0 gibi farklı skorla geçti, EURO 24 biletini garantiledi! Sonuçların ardından 'Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2024 Elemeleri gruptan kaç takım çıkıyor?" sorularının yanıtları da merak konusu. İşte EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu, fikstürü ve detayları haberimizde.A Milli Takım ile Letonya, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0 kazanan Ay-Yıldızlılar, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Karşılaşmanın 21. dakikasında golü, VAR incelemesine takılan Yunus Akgün, 58. dakikada bir kez daha sahne aldı ve A Milli Takım'ı öne geçirdi. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise sahneye Cenk Tosun ve farklı 2'ye çıkardı. Konya'da 3. gol 87. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken son sözü 90+2. dakikada Cenk Tosun söyledi ve Milliler, Almanya biletini 4 golle cebine koydu.1- Türkiye - 16 puan2- Hırvatistan - 10 puan3- Galler - 10 puan4- Ermenistan - 7 puan5- Letonya - 3 puanA Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hırvatistan ile oynanan maçta olduğu gibi Letonya karşısında da tuttu. Yunus Akgün tercihi ve genç futbolcunun golü çok konuşuldu. İtalyan teknik adam, 1-0 kazanılan Hırvatistan maçından önce "Dün de söyledim, benim futbola bakışımda, derinliğe koşu atan iyi futbolculara ihtiyacımız var. Kerem ve Barış bunlardan biri. O yüzden böyle bir taktik var. Rakip takımda da iki önemli stoper var. Bizim aslında amacımız onları hızımızla zor anlar yaşatmak" şeklinde açıklama yapmıştı.Montella'nın açıkladığı planla Barış Alper Yılmaz, Salih Özcan'ın pasıyla savunma arkasına sarktı ve Milli Takım'ı öne geçiren golü kaydetmişti.