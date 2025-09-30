TRT 1 Canlı Maç İzle: Galatasaray Liverpool Maçı İzle

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI CANLI, TIKLA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray ile Liverpool Ali Sami Yen Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray ile Liverpool arasındaki zorlu UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Galatasaray, 671 gün sonra taraftarı önünde bir UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak. "Cimbom" iç sahada son Şampiyonlar Ligi maçını 29 Kasım 2023'te yine bir İngiliz takımı olan Manchester United ile yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 1 yıl, 10 ay, 1 gün sonra ilk kez RAMS Park'ta bir "Devler Ligi" mücadelesinde boy gösterecek.İngiliz temsilcisi, bu sezon 500 milyon avronun üzerinde bonservis bedeli ödeyerek kadrosunu güçlendirdi. Hollandalı teknik direktör Arne Slot yönetiminde İngiltere Premier Lig'i kazanan Liverpool, bu sezon 20 yıllık UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hasretini dindirmek için mücadele edecek. Allison Becker, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo ve Mohamed Salah gibi yıldız oyuncuların top koşturduğu İngiliz ekibi, transfer döneminin rekor bonservis ücretlerini ödeyerek kadrosunu daha da kuvvetli hale getirdi. Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından 140 milyon avro bedelle Florian Wirtz'i alan Liverpool, 120 milyon avro bonservis ödeyerek Newcastle United'tan 120 milyon avroya Alexanfer Isak'ı transfer etti. Hugo Ekitike için Eintracht Frankfurt'a 75 milyon avro ödeyen "Kırmızılar" Bournemouth'tan Milos Kerkez'i 45, Bayer Leverkusen'den de Jeremie Frimpong'u 40 milyon avroya aldı. Liverpool'un İtalya'nın Parma takımında 31 milyon avroya transfer ettiği 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni ise sakatlığı nedeniyle UEFA kadrosuna yazılmadı.Liverpool, çıktığı son resmi müsabakada Crystal Palace'a 2-1 yenildi. Premier Lig'e 5'te 5 yaparak başlayan Arne Slot'un öğrencileri, bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i de yenmeyi başardı. Yıldızlarla dolu kadrosu olmasına rağmen son 6 resmi müsabakayı 1 farkla kazanabilen Liverpool, son maçında Premier Lig'in 6. haftasında Crystal Palace'a konuk oldu. Liverpool, 87. dakikada 1-1 beraberliği yakaladığı mücadeleyi 90+7. dakikada yediği golle 2-1 kaybetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 30 Eylül Salı günü İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 330. mücadelesine çıkacak. 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 329 maçta mücadele etti. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 452 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 503 gole engel olamadı.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı. Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı. "Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti. Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 159. kez sahne alacak. UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 123 kez mücadele etti. Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 41 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 165 kez sarsan "Cimbom" kalesinde 268 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup aşamasında geride kalan 18 müsabakada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yaptığı son 8 maçta galibiyet alamadı. İç sahada son "Devler Ligi" galibiyetini 2017-2018 sezonunda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 8 müsabakada dörder beraberlik ve yenilgi gördü. Söz konusu maçlarda 9 gol atan Galatasaray, kalesindeki 14 gole engel olamadı."Cimbom" Avrupa kupalarında çıktığı son 11 müsabakanın 8'sinde mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı takım, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik alırken 3 kez yenildi. Son 11 maçtaki yenilmeme oranı yüksek görünse de Galatasaray, son 7 karşılaşmadan istediği sonuçları alamadı. Bu süreçte galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılılar, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 30 Eylül Salı günü Liverpool'u ağırlayacak Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 25'inci maçına çıkacak. Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 329 maçın 24'ünde İngiliz takımlarıyla karşılaştı. İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile eşleşti. "Cimbom", söz konusu maçlarda 5 galibiyet, 9 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü. Galatasaray, attığı 28 gole karşılık kalesindeki 46 gole engel olamadı.Galatasaray, İngiliz takımlarını 12 kez konuk etti. Sarı-kırmızılılar, çoğunluğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere yapılan maçlarda 4 galibiyet aldı, 3 yenilgi yaşadı. Beş müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Rakip fileleri 16 kez sarsan Galatasaray, kalesinde ise 21 gol gördü.İki takım, uluslararası turnuvalarda 5'inci kez karşılaşacak. Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 2 kez eşleşti ve 4 müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda taraflar birer galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti. İlk eşleşme, 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında gerçekleşti. İngiltere'deki ilk maç golsüz sona ererken, İstanbul'daki maç 1-1 beraberlikle tamamlandı. İki ekip arasındaki ikinci eşleşme ise 19 sene önce 2006-2007 sezonunda yaşandı. Grup aşamasındaki iki müsabaka da 3-2'lik skorla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu Liverpool'u İstanbul'da yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takım, Liverpool ile iç sahada yaptığı 2 maçta yenilgi yüzü görmezken birer galibiyet ve beraberlik aldı. "Cimbom" bu maçlarda 4 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, Manchester United ile yaptı. İki ekip arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 mücadelede takımlar ikişer kez kazandı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ve Chelsea ile dörder, Arsenal ile 3, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer kez karşılaştı.Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonunda yaptığı maç, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu. İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen "Kırmızı Şeytanlar" karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesini 0-0 tamamlayarak tur atladı. Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı."Cimbom", Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birini İngiliz takımı Arsenal karşısında yaşadı. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde İngiliz temsilcisi Leeds United'ı eleyen sarı-kırmızılı ekip, finalde yine aynı ülkeden Arsenal'ın rakibi oldu. Galatasaray ile Arsenal arasında 17 Mayıs 2000'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılan final maçının normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi. Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, Türkiye'ye futboldaki ilk Avrupa kupasını getirme başarısını yakaladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 30 Eylül Salı günü İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.







Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak.







GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI



Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. "Devler Ligi"ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, bu organizasyonda bu sezon sahasında çıkacağı ilk müsabakadan puan veya puanlar çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon kadrosuna kattığı oyuncularla transfer dönemine damga vuran son Premier Lig şampiyonu Liverpool ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İspanya'nın güçlü takımlarından Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti.



GALATASARAY TAM KADRO



Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısına tam kadro olarak çıkacak. Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen, 3 resmi maçın ardından Corendon Alanyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasının son 5 dakikasında süre alarak sahalara döndü. 30 Eylül Salı günki müsabakaya ilk 11'de başlaması beklenen yıldız santrfor, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında terletecek. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Alanyaspor mücadelesinin devre arasında baygınlık geçiren Lucas Torreira da Liverpool'a karşı forma giyebilecek.



"Cimbom" zorlu karşılaşmaya eksiksiz çıkacak.



EN BÜYÜK KOZLARINDAN BİRİ TARAFTARI



Liverpool müsabakasında Galatasaray'ın en önemli avantajlarından biri taraftarı olacak. Son yıllarda sahasında ortalama 45 bin seyirci önünde oynayan sarı-kırmızılı ekip, 30 Eylül Salı günü yine dolu tribünler önünde mücadele edecek. Galatasaray taraftarı, oluşturacakları atmosferle hem kendi futbolcularının performansını yukarı çekmeye hem de rakip oyuncuları baskı altına almaya çalışacak.



SAHASINDAKİ SON 27 MAÇTA YENİLMEDİ



Galatasaray, iç sahada yaptığı son 27 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 27 resmi maça çıktı. "Cimbom" bu süreçte 20'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 27 resmi müsabakada 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.



BARIŞ ALPER - VAN DIJK REKABETİ MERAKLA BEKLENİYOR



Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ile Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk arasında yaşanacak mücadele futbolseverlerin ilgisini çekiyor. A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaştı. Ay-yıldızlı formayı terleten Barış Alper, Hollanda'nın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Van Dijk ile girdiği mücadelelerde kurduğu fiziksel üstünlükle ön plana çıktı. Genç futbolcunun Van Dijk karşısında gösterdiği performans ile rakibini birçok kez zor durumda bırakması dünya futbol kamuoyunda gündem oldu. 30 Eylül Salı günkü müsabaka, iki futbolcuyu bir yıl aradan sonra yeniden karşı karşıya getirecek.



