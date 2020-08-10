Trabzonspor'da yıldızlara teklif yağıyor

Trabzonsporlu yıldızlara büyük ilgi... Uğurcan Çakır'ın bu yaz Avrupa'ya rekor bedelle gitmesine kesin gözüyle bakılırken, hücumculara da teklif yağıyor. Alexander Sörloth için Avrupa devleri yarışırken, Nwakaeme için de Çin kulüpleri sırada. Ekuban'ın da 4 talibi bulunuyor.

Haber; Akşam
Trabzonspor'da yıldızlara teklif yağıyor
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10 Ağustos 2020 11:30
Karadeniz devi bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken diğer yandan da kadrosunu korumanın hesaplarını yapıyor. Filip Novak'ı elinde tutamayan ve ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Fırtına kaptan Jose Sosa'yla da henüz sözleşme yenileyebilmiş değil. İki oyuncunun yanı sıra yıldızlara da teklif yağıyor.

5 takım peşinde

Genç kaleci Uğurcan Çakır'ın peşinde başta İngiliz ekibi Leeds United'la birlikte Liverpool, Everton, Tottenham ve Sevilla var. 24 yaşındaki oyuncunun da rekor bedelle bu yaz Avrupa'ya transfer olmasına kesin gözüyle bakılırken, hücum oyuncularına da ciddi bir ilgi var. Nwakaeme için Çin kulüpleri sık sık Fırtına'nın kapısını çalarken, Ekuban'ı da İskoç devleri Celtic ve Rangers'ın yanı sıra Celta Vigo ile Al Hilal istiyor.




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