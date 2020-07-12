Trabzonspor hedefi bulamadı

Trabzonspor, kritik puanlar kaybettiği Antalyaspor mücadelesinde rakip kaleye fazla yüklenemedi.

, Fotoğraf; AA
Trabzonspor hedefi bulamadı
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12 Temmuz 2020 12:53
Trabzonspor, kritik puanlar kaybettiği Antalyaspor mücadelesinde rakip kaleye fazla yüklenemedi.

15 şut denemesinde bulunurken bunların 2'si kaleyi buldu Jose Sosa'nın penaltıdan attığı 2 golün haricinde sadece Abdülkadir Ömür karşılaşmanın son bölümünde isabetli şut gönderebildi.

Antalyaspor mücadelesi 2-2 sona ererken, Trabzonspor zirveden 4 puan geriye düşmüştü.



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