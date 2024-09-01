Trabzonspor'da maça dakikalar kala sakatlık

Trabzonspor'da maça çok kısa süre kala sakatlanan Savic yerine Lundstram oyuna dahil oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da maça dakikalar kala sakatlık
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01 Eylül 2024 19:13
Trabzonspor'da Eyüpspor maçına dakikalar kala sakatlık şoku yaşandı.

Sakatlanan Stefan Savic yerine John Lundstram ilk 11'e dahil edildi.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Isınma esnasında sağ üst adalesinde gerginlik hisseden ve sakatlık riski nedeniyle kadrodan çıkarılan Savic'in yerine Lundstram ilk 11'e dahil edildi. Ayrıca Ali Şahin Yılmaz da yedek kadroya eklenmiştir."

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