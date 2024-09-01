Trabzonspor'da maça dakikalar kala sakatlık

Trabzonspor'da Eyüpspor maçına dakikalar kala sakatlık şoku yaşandı.
Sakatlanan Stefan Savic yerine John Lundstram ilk 11'e dahil edildi.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Isınma esnasında sağ üst adalesinde gerginlik hisseden ve sakatlık riski nedeniyle kadrodan çıkarılan Savic'in yerine Lundstram ilk 11'e dahil edildi. Ayrıca Ali Şahin Yılmaz da yedek kadroya eklenmiştir."
Sakatlanan Stefan Savic yerine John Lundstram ilk 11'e dahil edildi.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Isınma esnasında sağ üst adalesinde gerginlik hisseden ve sakatlık riski nedeniyle kadrodan çıkarılan Savic'in yerine Lundstram ilk 11'e dahil edildi. Ayrıca Ali Şahin Yılmaz da yedek kadroya eklenmiştir."
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