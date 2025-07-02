Trabzonspor'da, Alan Virginius an meselesi!

Trabzonspor, kanat rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Gündeme düşen en önemli isim Lille forması giyen Alan Virginius.

calendar 02 Temmuz 2025 12:48 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 15:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da, Alan Virginius an meselesi!
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Trabzonspor transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ettirirken, bordo-mavili yönetimin kanat transferi için somut adımlar attığı ortaya çıktı.

Bordo-mavililerin bonservisi Lille'de bulunan, geçen sezonu Young Boys'ta kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Alan Virginius için anlaşma sağladığı duyuruldu.

LILLE TAMAM, SIRA VIRGINIUS'TA

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Trabzonspor, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Alan Virginius için Lille ile 3 Milyon euro karşılığında anlaştı.

Alan Virginius, transfer için son kararını vermediği ve şu anda teklifi düşündüğü belirtildi. Genç futbolcunun kararına göre transfer her an sonuçlanabilir.


TANIDIK BİR İSİM

Virginius, Young Boys'un UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda temsilcimiz Galatasaray'ı İstanbul'da 1-0 mağlup ettiği maçta takımının tek golünü atmıştı. Muslera, genç oyuncuya gol sevinci esnasında bir müdahalede bulunup kırmızı kart görmüştü.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon, İsviçre ekibi Young Boys ile 45 maça çıkan genç futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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