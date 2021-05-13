Trabzonspor, Chelsea ile masada!

Trabzonspor, Lewis Baker için Chelsea ile görüşmelerine devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Chelsea ile masada!
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13 Mayıs 2021 09:43
Lewis Baker
Lewis Baker
Trabzonspor
Konyaspor deplasmanında Trabzonspor'u öne geçiren golü atan Lewis Baker ile ilgili olarak daha önce, "Takımda kalmasını istiyorum" açıklamasını yapan teknik direktör Abdullah Avcı, İngiliz orta saha için yapılan görüşmeleri de yakından takip ediyor.

Son haftalarda takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Baker'ın da Avcı ile görüşerek, "Siz benimle devam etmek istiyorsanız ben de takımda kalmak isterim" dediği öğrenildi.

Yönetimin de Chelsea ile 26 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak kiralama için görüşmeler yaptığı ifade edildi. 

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