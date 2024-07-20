Toprak Razgatlıoğlu'ndan 8. galibiyet!

Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da pole pozisyonunda başladığı 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 6. durağında yarışı en yakın rakibi Petrucci'nin 5.7 saniye ilerisinde tamamlayarak liderliğin sahibi oldu.



22 tur süren heyecan dolu mücadele boyunca liderliği elden bırakmayan Toprak Razgatlıoğlu, elde ettiği başarıyla genel klasman liderliğini de korumayı başardı. Üst üste 8. galibiyetini alan başarılı sporcu puanını 266'ya yükseltti.



Genel puan tablosunda Razgatlıoğlu, İtalyan rakibi Nicolo Bulega'nın 56 puan önünde 266 puanla lider konumda bulunuyor.



WSBK'da sezonun 6. etabı 21 Temmuz Pazar günü TSİ 16:00'da koşulacak olan ikinci yarışla devam edecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU