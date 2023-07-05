TOGG T10X ZAM: TOGG FİYAT LİSTESİ 2023

Model Bilgisi Fiyat (TL) Togg T10X V1 RWD standart menzil 953.000 TL Togg T10X V2 RWD standart menzil 1.055.000 TL Togg T10X V2 RWD uzun menzil 1.215.000 TL

TOGG fiyatlarına ilk zam yansıtıldı. TOGG tarafından gönderilen mailde yeni fiyatlar açıklandı.TOGG yapılan ilk zam ile TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL'den 1,207,000 TL'ye yükseldi.TOGG T10X V2 RWD Standart Menzil 1,307,000 TL'ye ve TOGG T10X V2 RWD Uzun Menzil 1,537,000 TL'ye yükseldi.Yapılan zam hakkında Togg'dan gelen resmi açıklama şöyle oldu: "Değerli Kullanıcımız, son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık. Yeni fiyat listesi 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve kendilerine bildirilmiş olan öngörü teslim tarihi en geç Temmuz ve sonrası olan tüm kullanıcılarımızı etkileyecektir.-T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.207.000 TL (Eksi fiyat: 953 bin TL)-T10X V2 RWD Standart Menzil: 1.307.000 TL (Eksi fiyat: 1 milyon 55 bin TL)-T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.537.000 TL (Eksi fiyat: 1 milyon 215 bin TL)-V2 Lansman Özel Paketi: 35.000 TL -V1 Lansman Özel Paketi: 20.000 TL-Panoramik Cam Tavan: 25.000 TL -Meridian Premium Ses Sistemi: 25.000 TL"Bundan önce Togg'un resmi Twitter hesabından bir dolandırıcılık açıklaması yapılmış ve şunlar aktarılmıştı: "Togg hissesi satın alın, Togg hisselerine yatırım yapın, Togg yatırım için platform açıyor, Togg kazanma şansı yakalayın" başlıklarıyla gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltıcı ilanlar çeşitli sosyal medya kanallarında paylaşılmaktadır. Bu tür paylaşımlar dolandırıcılık amaçlı olup, kullanıcılarımızın resmi kanallarımız dışındaki paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz. Togg markasına güven duyan kişileri dolandırma amacı güden bu tip sahte kampanyalarda markamızın kullanılması yasa dışıdır. Bu tip sahte kampanya ilanlarını üreten, paylaşan ve/veya dağıtan, kişiler, kurumlar ve sosyal medya kanallarıyla ilgili de hukuki süreçleri başlatacağımızı bilginize sunarız."Tüm Türkiye tarafından merakla beklenen TOGG'un fiyatı belli oldu.Togg marka araçların fiyatlarının yanı sıra Togg T10X teknik özelliklerinin neler olduğu da gündemdeki yerini alıyor. TOGG C-SUV motor gücü ve menzil değişkenliği gösteren üç farklı satın alma opsiyonu ile piyasadaki yerini alıyor. Daha önce Togg yetkilileri tarafından ilan edilen resmi bilgilere göre Togg giriş seviyesindeki araçlarında 160 kilowatt (218 hp) güç ve 350 Nm tork üreten bir motor kullandığını açıklamıştı. Giriş seviyesindeki bu otomobilin 0-100 km/s hızı 7,4 saniyede gerçekleştirdiği ifade edilmişti.Togg T10X'in arkadan itişli versiyonunda batarya ve menzil bilgileri şu şekilde:Uzun menzilli opsiyonunda 88.6 kWsa'lik bataryası ile 510 kilometre menzile sahip.Giriş seviyesindeki opsiyonunda 52.4 kWsa'lik batarya ile 310 kilometrelik menzile sahip.T10X'in dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip çift motorlu versiyonu bulunuyor. Toplamda 320 kW (435 hp) güç ve 700 Nm tork sunan bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlıyor. Bu versiyon, standart olarak 88.5 kWsa'lik büyük batarya ile donatılmış durumda. Bataryalar, DC hızlı şarj istasyonlarında yaklaşık 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 doluma ulaşabiliyor.Togg T10X teknik özellikleriGüç: 160 kW tek motor / 320 kW çift motorBatarya: 52.4 kWsa standart, 88,5 kWsa uzunMenzil: 310 km standart, 510 km uzunŞarj hızı: 30 dakikada %10'dan %80'e şarjTork: 350 Nm tek motor / 700 Nm çift motorHızlanma (0-100 km/s): 7,4 sn tek motor / 4,8 sn çift motorUzunluk: 4599 mmGenişlik: 1886 mmYükseklik: 1676 mmAks mesafesi: 2890 mmTogg T10X'te standart olarak sunulan multimedya ve araç içi göstergelerin özellikleri:12,3 inç araç gösterge ekranı,29 inç bilgi-eğlence (multimedya ekranı),41,3 inç uçtan ucu ambiyans ekranı,8 inç dokunmatik kontrol ekranı,Araç içi sosyal kamera,İnternet ve wifi hot spot özelliğiyle Snapdragon® işlemcili dijital kokpit.T10X tüm araçlarında standart olarak 7 adet hava yastığı ve (OTA: over-the-air) ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri ile geliyor. TOGG T10X, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazıyla ikinci seviye otonom sürüş özelliklerine sahip.T10X ayrıca sürücülerine "Yoğun Trafik Pilotu" özelliğini sunuyor. Yoğun trafik pilotu özelliğiyle sürücüler 15 km/s hıza kadar olan trafikte ellerini direksiyondan ayırarak aracın kontrolünü T10X'e devredebilecekler. Bu özellik ise V2 donanım seviyesi ve lansman özel pakete sahip araçlarda aktif olacak.TOGG için ön sipariş vermek isteyenler Google Play Store ve Apple Store'de yer alan Trumore uygulamasından ya da TOGG'un resmi internet sitesi olan togg.com.tr adresinden işlemlerini tamamlayabilirler.Togg'un piyasaya ilk çıkan T10X modelinin fiyatları:Togg T10X V1 RWD standart menzil: 953.000 TLTogg T10X V2 RWD standart menzil: 1.055.000 TLTogg T10X V2 RWD uzun menzil: 1.215.000 TLTOGG T10X modeli ikinci el araç satış sitelerinde 1.300.000 TL'den 2.600.000 TL aralığında fiyatlardan ilanlara girmiş durumda.