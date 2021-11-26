Tiquinho: "Kazanamasaydık haksızlık olurdu"

Olympiakos'un Fenerbahçe karşısında golünü atan Tiquinho, maçın ardından açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tiquinho: 'Kazanamasaydık haksızlık olurdu'
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26 Kasım 2021 02:20
Olympiakos'un Fenerbahçe karşısında galibiyet golünü atan Tiquinho, maçın ardından açıklamada bulundu.

Maçın uzatma dakikalarına geçilirken kaydettiği golle Olympiakos'a galibiyeti getiren Tiquinho yaptığı açıklamada, "Maça çıkmadan önce çok iyi hazırlanmıştım ve odaklandım. Oyuna girdiğimde gol atacağıma inandım ve önemli olan hak ettiğimiz bir galibiyet oldu" diye konuştu.

Galibiyet golünü bulamadıkları takdirde haksız bir sonuç elde edeceklerini söyleyen Tiquinho, "Mama iyi hazırlandık ve çok çalıştık. İyi maç çıkarmayı bekliyorduk. Eğer kazanamasaydık haksız bir sonuç olurdu. Kontrol bizdeydi, hak ettik ve inandık" sözlerini kullandı.


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