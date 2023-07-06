THREADS HESAP SİLME: Threads hesabı nasıl silinir?

Meta ayrıca, Instagram kullanıcı adınızı da değiştirmeden Threads kullanıcı adınızı değiştirmenize izin vermez. Tüm sosyal medya profillerinize aynı tonu uygularsanız bu iyi olabilir. Bununla birlikte, Instagram'ı aptalca memler ve K-pop hayran kameraları için tutarken Threads'i profesyonel olarak kullanmayı düşünen kişiler için muhtemelen can sıkıcı olacaktır. Peki, Threads hesabı nasıl silinir?Meta'nın Instagram'dan Threads uygulaması, platformunda 10 milyondan fazla kullanıcı toplamayı başardı, ancak veri uygulamaları insanları korkutuyor. Uygulama henüz başlangıç aşamasındayken, Threads uygulamasıyla ilgili en büyük sorun, kullanıcıların Instagram hesaplarını kaybetmeden hesap verilerini silememeleri.Daha basit bir ifadeyle, Profilinizin yanı sıra Threads verilerinizi de ortadan kaldırmak için Instagram hesabınızı silmeniz gerekecektir.Platformun SSS sayfasında "diyor.Bu kesinlikle gizlilik bilincine sahip birçok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratacak. Ancak, kullanmak istemiyorsanız en azından Threads hesabınızı devre dışı bırakabilirsiniz, ancak verilerinizin silinmeyeceğini unutmayın. İşte aklınıza gelebilecek bazı soruların cevapları.Threads by Instagram uygulamasını devre dışı bıraktığınızda ne olur?Threads'de profilinizi devre dışı bırakmayı seçtiğinizde, dikkate değer bir sonuç, siz hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gönderilerinizin ve diğer kullanıcıların gönderileriyle etkileşimlerinizin geçici olarak görünmez hale gelmesidir. Ancak, Threads profilinizi devre dışı bırakmanın, Threads verilerinizin silinmesine yol açmadığını veya Instagram hesabınız üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını açıklığa kavuşturmak önemlidir. Verileriniz bozulmadan kalır ve Instagram varlığınız bu işlemden etkilenmez.Threads profilini silmenin veya kapatmanın iki yolu bulunuyor. Instagram uygulamasını kullanamaya devam etmek isteyenlerin Threads'ı telefonundan silmesi yeterli oluyor. Kendi içinde bir "Hesap Silme" işlemi yer almıyor. Threads hesabınızı dondurmak da bir başka çözüm yolu. Instagram hesabınızı dondurduğunuzda da Threads kapanacaktır.Instagram hesabınızı silmek için ise şu adımları izleyebilirsiniz;-iOS kullanıcıları için "Ayarlar" kısmından direkt "Hesap Sil" kısmından hesabı silmek mümkün oluyor.-Diğer kullanıcıların hesap silme linkine tıklaması gerekiyor.-Daha sonra "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" bilgisi yazmalısınız.-Hesabı neden silmek istediğinizi belirtmeniz isteniyor.-İşlemi tamamlamak için "Hesabı Sil" kısmına tıklamalısınız.