The Last Dance için harika görseller oluşturan isim, Caroline Blanchet!

Basketbolsever ve grafik tasarımcı Caroline Blanchet, Chicago Bulls için ESPN ve Netflix'in "The Last Dance" adlı belgesel serisinin görselini hazırlayan kişi olarak, dikkatleri üzerine çekti.Altı yaşında basketbola başlayan 33 yaşındaki Blanchet, grafik tasarım çalışmaları ile ilgili şu şekilde konuştu:2012 yılında bu fikir üzerinde düşünen Blanchet, "PtiteCao" adı altında işlerini ortaya koyarken, bir ajansta yer almaya devam etmişti. Bu seçeneğin ciddiyetine bağlı olarak hareket ettiğini söyleyen Blanchet, 2013 yılında bunu tam zamanlı yapmaya karar verdiğini ve Londra merkezli grafik tasarımcı olan bir meslektaşının dikkatini çektiğini açıkladı:Blanchet, NBA için sosyal ağlara yönelik çeşitli görseller yapıyor:ESPN ve Netflix'in fenomen haline gelen serisi "The Last Dance"in gösterime sürülmesiyle Blanchet'ın yaptığı görseli, Bulls, Instagram'da görmüştü ve bunu orijinal posterlerden biri haline getirmişti:Caroline, bugün NBA dünyasına girişinin ona nasıl bir şöhret verdiğini biliyor:Şimdi Nantes'ta yaşamını sürdüren Blanchet, bazı görsellerini, genellikle sporcuların fotoğraf haklarından ötürü satamıyor.Bu yüzden, üretmeye devam etmek için, iyi basketbolseverlerin görünce tanıyabileceği, silüetler üzerinden basketbol teması ile dekoratif ürünler (posterler, paneller, minderler) veya günlük yaşam aksesuarları (fanny çantaları, bilgisayar koruyucular vb.) sunduğu, küçük online mağazasını açtı.Blanchett'ın bazı işleri şu şekilde: