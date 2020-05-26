The Last Dance için harika görseller oluşturan isim, Caroline Blanchet!

Basketbolsever ve grafik tasarımcı Caroline Blanchet, Chicago Bulls için ESPN ve Netflix'in "The Last Dance" adlı belgesel serisinin görselini hazırlayan kişi olarak, dikkatleri üzerine çekti.
Altı yaşında basketbola başlayan 33 yaşındaki Blanchet, grafik tasarım çalışmaları ile ilgili şu şekilde konuştu: "Bunu zamanım varken yaptım; ve dikkat çekmeye başladı, bana bu tam zamanlı yapıp yapmadığımı soran kişiler vardı. Kendi kendime bunun bir iş için bir fırsat olabileceğini düşündüm."
2012 yılında bu fikir üzerinde düşünen Blanchet, "PtiteCao" adı altında işlerini ortaya koyarken, bir ajansta yer almaya devam etmişti. Bu seçeneğin ciddiyetine bağlı olarak hareket ettiğini söyleyen Blanchet, 2013 yılında bunu tam zamanlı yapmaya karar verdiğini ve Londra merkezli grafik tasarımcı olan bir meslektaşının dikkatini çektiğini açıkladı: "Bana NBA için çalışıp çalışmadığımı sormuştu, çünkü o onlarla zaten çalışmıştı. Ona hayır dedim. Onlara iletişim bilgilerimi verebileceğini söyledi. Ve verdi de. Bana büyük bir destek verdi." "Birkaç ay sonra NBA'den bir e-mail aldım. Yaptıklarımla ilgileniyorlardı, sosyal ağlarında görseller üretmek için birçok serbest grafik tasarımcı arıyorlardı. Onlar için yaptığım işler %90 sosyal ağlara yönelikti. Skype aracılığıyla bana beklentilerini, nasıl çalıştıklarını açıklamaları 15 dakika sürdü."
"BULLS'A HAYIR DEMEK ZOR OLDU"
Blanchet, NBA için sosyal ağlara yönelik çeşitli görseller yapıyor: "Bunlar çeşitli kreasyonlar, önemli bir maç için bir poster, bir oyuncunun doğum gününü kutlamak ya da istatistikleri göstermek için görseller oluyor."
ESPN ve Netflix'in fenomen haline gelen serisi "The Last Dance"in gösterime sürülmesiyle Blanchet'ın yaptığı görseli, Bulls, Instagram'da görmüştü ve bunu orijinal posterlerden biri haline getirmişti: "Bu kendim için yaptığım bir projeydi ve Bulls bunu Instagram'da gördü. Benimle iletişime geçerek kullanıp kullanamayacaklarını sordular. Bunun için hiçbir bütçeleri olmadığını, mali tazminat da olmayacağını söylediler. Ama hayır demek zor oldu."
ŞİMDİ KENDİ ONLINE MAĞAZASI BULUNUYOR
Caroline, bugün NBA dünyasına girişinin ona nasıl bir şöhret verdiğini biliyor: "NBA'in devreye girdiği andan itibaren, referans açısından büyük bir artı oldu. İki yıl FIBA için, üç yıl UEFA için, Uluslararası Handikap Federasyonu ve WTA için çalıştım."
Şimdi Nantes'ta yaşamını sürdüren Blanchet, bazı görsellerini, genellikle sporcuların fotoğraf haklarından ötürü satamıyor.
Bu yüzden, üretmeye devam etmek için, iyi basketbolseverlerin görünce tanıyabileceği, silüetler üzerinden basketbol teması ile dekoratif ürünler (posterler, paneller, minderler) veya günlük yaşam aksesuarları (fanny çantaları, bilgisayar koruyucular vb.) sunduğu, küçük online mağazasını
açtı.
Blanchett'ın bazı işleri şu şekilde: