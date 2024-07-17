TFF Başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? 2024

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi için geri sayım başladı. TFF başkan adaylığı için belgeler geçtiğimiz günlerde teslim edilirken başkan adayları belli oldu. İki dönem başkanlık görevini yapan Mehmet Büyükekşi seçimlere tekrar aday olarak girme kararı aldı. Başkanlık seçimi adaylık başvuruları 11 Temmuz'da sona ererken Servet Yardımcı seçimden çekilme kararı almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu adaylık başvuruları değerlendirdi ve gerekli koşulları taşıyarak başkan adayı olan isimleri duyurdu. Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Ankara'da düzenlenecek. Peki TFF başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, TFF başkan adayları…

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul programı belli oldu. TFF başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Ankara'daki JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak. Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.

TFF'nin Genel Kurul çağrısına göre, kongrenin toplanmasına ilişkin esaslara binaen ilk toplantıda salt çoğunluk (161 delege) aranacak. İlk gün çoğunluk sağlanamazsa genel kurul bir gün sonra delege tam sayısının 3'te biriyle (107) toplanabilecek. İkinci oturumda da çoğunluğun olmaması halinde genel kurul 26 Temmuz'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

TFF Başkanlık seçiminin yayıncı kuruluş ekranlarından canlı olarak ekranlara gelmesi bekleniyor.

Federasyondan yapılan açıklamada 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak seçimler için başkanlık adaylık başvurularının 11 Temmuz'da sona erdiği hatırlatıldı.

TFF Genel Sekreterliğine yapılan başvurular sonucunda yeterlilik şartları ve başvuru belgeleri incelenerek başkan adayı olmak için koşulları sağlayan adaylar belli oldu.

TFF Başkan adayları, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi oldu. Yapılan açıklamanın devamında " TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsünün 38/1. maddesinde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşulları taşımadığından kabul edilmemiştir. ifadeleri kullanıldı.

Adaylık başvurusu kabul edilen Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığından çekildiğini yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Yardımcı, UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerinden de çekildiğini ifade etti.

Söz konusu 3 adayın başkanlık seçimine girebilmesi için kongre günü Genel Kurul Divanı'na, delegelerin 5'te 1'inden (65 delege) alacakları ıslak imzalı destekleri sunmaları gerekiyor. Her delege bir başkan adayı için imza verebiliyor.

Yeni seçilecek TFF Başkanı, Haziran 2027'ye kadar görev yapacak.